Понад 1100 будинків залишилися без тепла, з труб зливають воду: що відбувається у Києві після обстрілу

Пункти обігріву в Києві / © ДСНС

Внаслідок масованого удару ворога по критичній інфраструктурі Києва понад 1100 житлових будинків у Дарницькому та Дніпровському районах залишаються без теплопостачання.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Вночі був сильно пошкоджений об’єкт інфраструктури, який забезпечує тепло для цих будинків. Фахівці наразі оцінюють масштаби ушкоджень і перспективи відновлення.

Щоб уникнути розмерзання систем опалення, вранці в будинках злили воду. Місто вже розгортає додаткові опорні пункти обігріву: в Дарницькому районі — 5, у Дніпровському — 4, підключених до мобільних котелень, де можна перебувати вдень і вночі.

ДСНС додатково організувала 36 пунктів обігріву в Дарницькому районі (на 20 локаціях) і 27 пунктів у Дніпровському (також на 20 локаціях). Адреси та актуальну інформацію про пункти можна знайти на офіційних ресурсах РДА, міської влади та ДСНС.

Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців зберігати спокій і користуватися організованими пунктами обігріву до відновлення теплопостачання.

Раніше повідомлялося, що столиця та Харківщина стали головними цілями російського удару по енергетиці.

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що в ніч проти 3 лютого РФ здійснила масовану атаку по енергосистемі восьми областей України. Ворог цілеспрямовано бив по ТЕЦ і ТЕС у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали в режимі обігріву житлових районів. Через удари в умовах екстремальних морозів до -25°C без тепла залишилися сотні тисяч сімей.