Понад 20 куль: помер репродуктолог Ігор Ільїн, якого розстріляли біля клініки в Києві

Лікар Ігор Ільїн / © Фото з відкритих джерел

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Помер відомий київський акушер-гінеколог і репродуктолог Ігор Ільїн, якого раніше тяжко поранили під час збройного нападу в столиці. Лікар тривалий час боровся за життя після численних вогнепальних поранень.

Про смерть Ільїна повідомила директорка клініки «Медичний центр лікування безпліддя» Тамара Юзько.

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«Нагла смерть забрала нашого колегу — Ігоря Євгеновича Ільїна. Директора Медичного центру ІГР — Інституту генетики репродукції у Києві. Відомого акушера-гінеколога та репродуктолога, який стільки добра зробив людям на цьому світі», — написала вона.

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За словами Юзько, лікар довго боровся з наслідками важких поранень після нападу.

«Наш колега довго боровся з важкими ранами, але врешті-решт програв цей свій останній бій», — зазначила вона.

Ільїн був однією з помітних постатей української репродуктивної медицини. За роки роботи він допоміг багатьом жінкам стати матерями та підготував численних учнів.

Що відомо про напад на Ігоря Ільїна

71-річного Ігоря Ільїна розстріляли в Києві. За даними слідства, нападник стріляв у лікаря з двох пістолетів, завдавши йому численних поранень.

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У нападі підозрюють уродженця Полтавської області Максима О., який від 9 березня 2026 року перебував у СЗЧ.

Начальник поліції Києва Дмитро Шумейко повідомляв, що, за версією слідства, підозрюваний хотів помститися лікарю через нібито неправильне лікування своєї дружини, яка згодом померла.

За даними правоохоронців, до нападу чоловік готувався щонайменше від зими 2026 року: збирав інформацію про лікаря, його родину, місця роботи і проживання та автомобілі.

«Підозрюваний підготував для себе шлях відходу, спосіб перейти на нелегальне становище, продумав, як позбутись зброї», — розповідав Шумейко.

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Водночас слідство досі з’ясовує, чи була смерть дружини підозрюваного пов’язана саме з лікуванням у клініці Ільїна. Правоохоронці вилучали відповідну медичну документацію.

Ігор Ільїн також був відомий тим, що 2011 року проводив процедуру штучного запліднення 65-річній Валентині Підвербній, яка на той момент стала найстаршою породіллею України.

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