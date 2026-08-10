Порожні полиці в магазинах налякали киян: чи варто запасатися продуктами

Порожні полиці у магазинах / © Threads

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У низці великих торговельних мереж Києва минулими вихідними покупці помітили порожні полиці та відсутність частини звичних товарів. Причиною стали прицільні російські удари по складах із продукцією в середині тижня. Водночас експерти наголошують, що говорити про дефіцит продуктів наразі немає підстав. Постачання до більшості магазинів може повернутися до звичних обсягів приблизно за тиждень-півтора.

Головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів УНІАН, що в окремих магазинах зараз справді бракує яєць, овочів чи фруктів, однак ці товари залишаються доступними в інших мережах.

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«Тиждень знадобиться, можливо, трохи більше, щоб налагодити систему знову. Максимум півтора тижні — і, я думаю, ситуація налагодиться», — прогнозує він.

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Ус нагадав, що схожа ситуація була у Києві наприкінці лютого 2022 року. Тоді через бойові дії та перекриті шляхи постачання порожні полиці в магазинах спостерігалися близько двох тижнів, однак уже на третьому тижні ситуація почала нормалізуватися.

За його словами, зараз умови значно кращі, оскільки шляхи постачання до столиці не перекриті.

Чи подорожчають продукти

Експерти поки не очікують помітного зростання цін через тимчасові проблеми з постачанням.

Іван Ус зазначає, що мережі, які не постраждали від ударів, наразі не підвищували ціни. На його думку, ситуація може змінитися лишевищували ціни. у разі, якщо логістичні проблеми триватимуть два тижні або довше.

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«Інші мережі можуть спробувати заробити на попиті, що зріс. Інакше підвищувати ціни буде небезпечно — ви можете навпаки програти конкуренцію і втратити свою частку на ринку», — пояснив експерт.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин також не бачить підстав для зростання цін.

За його словами, у Києві працює велика кількість торговельних мереж, невеликих магазинів та ринків, тому між продавцями зберігається висока конкуренція.

«Якби у нас працювала одна мережа — безперечно ми б побачили зростання цін. Але у нас абсолютно конкурентне середовище — то з якого дива будуть підніматися ціни?» — зазначив Пендзин.

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Головна проблема — логістика

Економіст наголошує, що дефіциту продуктів харчування в Україні немає. Нинішні труднощі пов’язані насамперед із порушенням логістики після ударів по складах.

Водночас Пендзин вважає, що торговельним мережам варто переглянути систему зберігання та постачання товарів.

На його думку, велика кількість продукції не повинна концентруватися у великих логістичних хабах. Натомість мережам варто перейти до більш децентралізованої системи, як це раніше зробили постачальники пального.

«Це не останні обстріли. Торговельні мережі мають зробити те, що у свій час зробили постачальники паливно-мастильних матеріалів — децентралізація постачання», — підсумував Пендзин.

Нагадаємо, російські окупанти завдали масованих ударів по логістичних центрах України. Чи буде дефіцит товарів, як реагує бізнес і що пропонує уряд — у матеріалі ТСН.

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