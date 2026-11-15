Порушується одним «Шахедом»: «Флеш» оцінив ризики поромних переправ у Києві і назвав кращу альтернативу

Альтернативою міг би бути тунель під Дніпром / © Associated Press

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Поромні та понтонні переправи у Києві можуть бути лише аварійним рішенням для перевезення дуже важливих вантажів. Проте вони вразливі до ударів дронів і ракет. Водночас альтернативою міг би стати тунель під Дніпром.

Про це написав радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов («Флеш»).

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Він зауважив, що останнім часом у ЗМІ багато інформації про мости та переправи в Києві. На його думку, тунель у Києві під Дніпром потрібен, і не лише як військовий об’єкт. За його оцінкою, терміни будівництва за підтримки іноземців — орієнтовно кілька років.

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На думку радника, поромна переправа у масштабах Києва може бути виключно аварійним рішенням для важливих вантажів. Тому що пропускна здатність — умовно нульова. Її робота залежить від залежить від пірсів із під’їзними шляхами. Пірси вразливі для «Шахедів» і ракет.

Понтонна переправа вимагає під’їздів і розв’язок. У критичній ситуації допоможе з доставкою важливих вантажів. Однак вона може порушитися одним «Шахедом».

«Безумовно, аварійний сценарій для військових має бути, і добре, що про нього думають. Але якщо ми дійдемо до стану, коли ворог зруйнує всі мости в Києві, то поромні та пантонні переправи теж будуть зруйновані, тому вся ця медійна метушня навколо теми мостів і переправ є для мене незрозумілою. Дякуємо ЗСУ та зміцнюємо ППО та РЕБ», — написав Бескрестнов.

Чим можна замінити мости

Нагадаємо, що Міністерство розвитку громад та територій України реалізує масштабний проєкт із зведення 21 альтернативної мостової переправи у відповідь на ворожі обстріли логістичної інфраструктури. За попередніми розрахунками, перші альтернативні мости мають запрацювати вже на початку 2027 року. Роботи в Києві вже розпочалися.

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Водночас у Києві розглядають масштабний інфраструктурний проєкт — будівництво підводного тунелю через Дніпро, який має розвантажити столичні мости. Вартість найпростішого варіанта переправи без гілки метро оцінюють у 400–500 млн доларів.

Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов переконаний, що понтонні мости не зможуть повноцінно замінити капітальні споруди в Києві. Під час повітряних атак вони становлять підвищену небезпеку для водіїв.

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