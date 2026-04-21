Постійно ходив зі зброєю: що відомо про чоловіка, якого затримали з карабіном і сотнею набоїв у ЖК Києва

У затриманого в київському ЖК чоловіка вилучили зброю та набої / © Поліція Києва

У Києві затримали 37-річного чоловіка, який зі зброєю в руках розгулював територією житлового комплексу у Дніпровському районі. Озброєну людину вчора ввечері помітили сусіди та негайно викликали правоохоронців.

Подробиці про затриманого чоловіка ТСН.ua розповіли в поліції Києва.

Поліцейські встановили квартиру, де мешкає підозрюваний, і затримали його згідно статті 208 КПК України. Під час обшуку було вилучено цілий арсенал:

карабін «Кольт М-4»

мисливську рушницю

близько 200 набоїв

Усі речові докази вилучено. Їхнє походження та мета зберігання наразі встановлюються у межах кримінального провадження.

Страх перед терактом і затримання

Поява озброєної людини у дворі викликала неабияку тривогу серед киян. На тлі останніх новин про теракт у Голосіївському районі Києва мешканці столиці перебувають у стані підвищеної пильності. Саме тому сусід з автоматом у руках спричинив хвилю паніки в житловому комплексі.

Попередньо встановлено, що фігурант перебував у сусіда разом зі зброєю, а потім вийшов на вулицю і прямував через територію ЖК до своєї квартири. Саме в цей момент його помітили інші мешканці та викликали правоохоронців. Під час затримання у чоловіка були ознаки сп’яніння.

Позиція поліції: про теракт не йдеться

Попри наявність автоматичної зброї та загальну напруженість у місті правоохоронці зазначають, що в цьому разі не йдеться про підготовку нападу.

«Затриманому 37 років. Він не військовий. Відомо, що працює на СТО. Зараз встановлюється, чому чоловік ходив зі зброєю. Але про теракт не йдеться — він не стріляв і нікому не погрожував. Усе це ще буде встановлюватися у рамках кримінального провадження», — розповідають у поліції Києва.

Наразі відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю). Вирішується питання про оголошення затриманому підозри.

Що кажуть сусіди: «Завжди ходив у формі»

Мешканці житлового комплексу зазначають, що затриманий раніше не викликав підозр, хоча його поведінка була дещо специфічною.

Чоловік їздив на мотоциклі, його бачили з жінкою і дитиною. Найбільше сусідів здивувало те, що він постійно ходив у військовій формі та зі зброєю, але це було до теракту на Деміївській.

«Чи є у затриманого дозвіл на зброю — буде встановлено в рамках кримінального провадження», — підсумували правоохоронці.

Нагадаємо, інцидент стався напередодні, 20 квітня, близько 23:10 на вулиці Каховській. Затриманим виявився місцевий мешканець, який орендує житло в цьому комплексі.