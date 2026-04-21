Постійно ходив зі зброєю: що відомо про чоловіка, якого затримали з карабіном і сотнею набоїв у ЖК Києва
Поява озброєного чоловіка викликала паніку серед мешканців, наляканих нещодавнім терактом у Голосіївському районі. У квартирі фігуранта вилучили арсенал зброї та 200 набоїв.
У Києві затримали 37-річного чоловіка, який зі зброєю в руках розгулював територією житлового комплексу у Дніпровському районі. Озброєну людину вчора ввечері помітили сусіди та негайно викликали правоохоронців.
Подробиці про затриманого чоловіка ТСН.ua розповіли в поліції Києва.
Поліцейські встановили квартиру, де мешкає підозрюваний, і затримали його згідно статті 208 КПК України. Під час обшуку було вилучено цілий арсенал:
карабін «Кольт М-4»
мисливську рушницю
близько 200 набоїв
Усі речові докази вилучено. Їхнє походження та мета зберігання наразі встановлюються у межах кримінального провадження.
Страх перед терактом і затримання
Поява озброєної людини у дворі викликала неабияку тривогу серед киян. На тлі останніх новин про теракт у Голосіївському районі Києва мешканці столиці перебувають у стані підвищеної пильності. Саме тому сусід з автоматом у руках спричинив хвилю паніки в житловому комплексі.
Попередньо встановлено, що фігурант перебував у сусіда разом зі зброєю, а потім вийшов на вулицю і прямував через територію ЖК до своєї квартири. Саме в цей момент його помітили інші мешканці та викликали правоохоронців. Під час затримання у чоловіка були ознаки сп’яніння.
Позиція поліції: про теракт не йдеться
Попри наявність автоматичної зброї та загальну напруженість у місті правоохоронці зазначають, що в цьому разі не йдеться про підготовку нападу.
«Затриманому 37 років. Він не військовий. Відомо, що працює на СТО. Зараз встановлюється, чому чоловік ходив зі зброєю. Але про теракт не йдеться — він не стріляв і нікому не погрожував. Усе це ще буде встановлюватися у рамках кримінального провадження», — розповідають у поліції Києва.
Наразі відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю). Вирішується питання про оголошення затриманому підозри.
Що кажуть сусіди: «Завжди ходив у формі»
Мешканці житлового комплексу зазначають, що затриманий раніше не викликав підозр, хоча його поведінка була дещо специфічною.
Чоловік їздив на мотоциклі, його бачили з жінкою і дитиною. Найбільше сусідів здивувало те, що він постійно ходив у військовій формі та зі зброєю, але це було до теракту на Деміївській.
«Чи є у затриманого дозвіл на зброю — буде встановлено в рамках кримінального провадження», — підсумували правоохоронці.
Нагадаємо, інцидент стався напередодні, 20 квітня, близько 23:10 на вулиці Каховській. Затриманим виявився місцевий мешканець, який орендує житло в цьому комплексі.