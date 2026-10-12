Росіяни дощенту знищили завод мастильних матеріалів на Київщині: виробництво зупинилося

ДСНС (ілюстративне фото)у / © Getty Images

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У Київській області внаслідок серії російських атак безпілотниками було повністю знищено виробничі потужності підприємства «КСМ ПРОТЕК», яке спеціалізувалося на виробництві мастильних матеріалів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

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За даними підприємства, атаки тривали з 10 по 11 жовтня 2026 року. У результаті було знищено виробничі приміщення, технологічне обладнання та інфраструктуру.

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У компанії зазначили, що за підприємством стояли роки роботи, значні інвестиції, команда фахівців і налагоджені технологічні процеси.

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

«КСМ ПРОТЕК» була частиною українського промислового сектору та забезпечувала ринок мастильними матеріалами українського виробництва.

У компанії наголосили, що наслідки атаки вплинули не лише на саме підприємство, а й на його працівників, клієнтів і партнерів. Через повне знищення виробництва діяльність заводу наразі зупинена.

Нагадаємо, 11 жовтня у Києві після дронової атаки у кількох районах зникли світло та вода. У ДТЕК підтвердили аварійні відключення в Оболонському, Подільському, Шевченківському та Деснянському районах через атаку, а в «Укренерго» зазначили, що ворог уразив енергооб’єкт.

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Росія посилює удари по українській економіці

Раніше ТСН.ua писав, що Росія суттєво посилила удари по українській цивільній та економічній інфраструктурі. За оцінками, лише за вересень збитки могли сягнути близько 10 млрд доларів.

Під атаками опиняються торговельні й будівельні центри, склади, магазини, АЗС, залізнична інфраструктура та навчальні заклади. Особливо відчутними стали втрати у логістиці та транспорті: від початку року пошкоджено сотні локомотивів і десятки великих станцій.

За песимістичним сценарієм, якщо інтенсивність атак збережеться, до кінця року втрати окремих видів інфраструктури можуть суттєво зрости. Водночас експерти вважають, що посилення ППО, використання антидронів, РЕБ і децентралізація складів можуть значно зменшити масштаби руйнувань.

Окремо наголошувалося, що прифронтові регіони зазнають значно більших втрат, тоді як у центральних і західних областях масштаби пошкоджень поки нижчі.

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