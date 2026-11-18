Правоохоронці затримали дівчину / © Поліція Києва

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У Києві 19-річна дівчина на замовлення спецслужб РФ отруїла іноземця, який служив у ЗСУ. Правоохоронці затримали виконавицю злочину.

Про це повідомили в поліції Києва.

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Підозрювана надала свій акаунт у соцмережах «кураторові», який від її імені спілкувався з колишнім військовим і домовився про зустріч. Під час «побачення» порушниця дала чоловікові випити невідому речовину, від дії якої він менш ніж за годину помер. Увесь цей час дівчина знімала потерпілого на відео для звіту ворожим спецслужбам. Їй загрожує довічне позбавлення волі.

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Тіло чоловіка без ознак життя виявили у квартирі в Оболонському районі. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила, що загиблим є 32-річний іноземець, що служив в ЗСУ за контрактом, термін дії якого скінчився кілька місяців тому.

Працівники управління карного розшуку спільно з оперативниками Оболонського управління поліції та за допомогою фахівців управління кримінального аналізу з’ясували, що напередодні чоловік винайняв помешкання для зустрічі з дівчиною, з якою познайомився на сайті знайомств.

© Поліція Києва

Правоохоронці встановили, що зловмисниця — 19-річна киянка, яка ніде не працює. Її розшукали в одному з селищ Черкаської області, де вона переховувалася у покинутому будинку.

За даними слідства, з дівчиною в одному з месенджерів зв’язався куратор російської спецслужби, який запропонував їй заробити 1 000 доларів, виконавши його «завдання», та попросив доступ до її акаунта в месенджері.

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Понад місяць ворожий агент з особистого профілю киянки листувався з чоловіком, спонукаючи його до близьких стосунків. Надалі від імені дівчини він запросив військового на особисте побачення до Києва та попросив орендувати квартиру. Зокрема, напередодні приїзду іноземця до столиці зловмисник наказав виконавиці прийти до обумовленого місця і забрати пляшку з невідомим вмістом, який вона мала дати йому випити.

Під час зустрічі з військовим зловмисниця непомітно налила рідину до чарки з алкоголем і дала йому випити її. Після того, як чоловік помер, фігурантка забрала з його кишень гроші, замкнула квартиру та втекла з місця події.

За висновком експертизи, причиною смерті чоловіка стало отруєння.

© Поліція Києва

Слідчі Оболонського управління поліції затримали дівчину в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили їй про підозру за п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене на замовлення. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

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Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, у Київській області затримали 16-річну дівчину, яку підозрюють в умисному вбивстві 21-річного офіцера. За версією слідства, під час зустрічі вона додала отруйну речовину до напою військового. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

За даними слідства, трагедія сталася 1 жовтня близько 19:00. Офіцер і дівчина разом вживали алкоголь у квартирі, орендованій на добу. Коли чоловік вийшов з кімнати, підозрювана, як вважають правоохоронці, підсипала до його напою невідому отруйну речовину. Військовий випив напій, не підозрюючи про небезпеку.

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