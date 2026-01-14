Працював без перепочинку на морозі: в Києві на робочому місці загинув працівник теплоенерго

У Києві загинув працівник теплоенерго / © pixabay.com

Внаслідок атак РФ на Київ і важких погодних умов у місті склалася критична ситуація з постачанням тепла та електрики до будинків містян. Комунальні служби столиці працюють у надскладних умовах — у мороз, часто багато годин без сну й відпочинку, щоб ліквідувати аварії та пошкодження. На жаль, це навантаження іноді призводить до непоправних втрат — людських життів.

Про трагедію в Оболонському районі столиці повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Що сталося

Трагедія сталася ввечері 14 січня в Оболонському районі. Бригада «Київтеплоенерго» розвантажувала обладнання генератора для забезпечення автономного живлення котелень, щоб у квартирах киян було тепло попри відключення світла.

Під час цих робіт загинув один із працівників підприємства. Про точну причину смерті наразі не повідомляється.

Робота на межі можливостей

У КМДА наголосили, що аварійні бригади зараз працюють на межі людських сил.

«Працював на морозі, без перепочинку, щоб кияни мали тепло. На жаль, ціна такої роботи іноді — життя. Робота в складних погодних умовах, з колосальним навантаженням… На жаль, це дається взнаки», — йдеться у повідомленні.

Міська влада висловила щирі співчуття родині загиблого енергетика та всьому колективу КП «Київтеплоенерго».

Цей випадок вкотре нагадує, якою ціною дається утримання критичної інфраструктури міста під час війни та енергетичного терору.

Нагадаємо, президент оголосив про надзвичайну ситуацію з енергетикою в Україні. В Києві створять координаційний штаб, який повідомлятиме про ситуацію в місті з електроенергією і не тільки.