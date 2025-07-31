Зеленський про нову атаку РФ: зруйновано під’їзд у Києві, загинула дитина

Наслідки обстрілів Києва 30 липня 2025 року / © Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський відреагував на чергову хвилю масованих обстрілів з боку Росії, які в ніч на вівторок накрили кілька регіонів України. Основним ударом стала столиця, де зруйновано частину багатоповерхівки, загинула дитина.

За словами глави держави, під ворожим вогнем опинилися Дніпропетровська, Полтавська, Сумська, Миколаївська області та Київщина. Найбільше дісталося Києву, який цього разу був основною ціллю ракетно-дронової атаки.

“В одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд. Станом на зараз відомо про шістьох загиблих, серед них шестирічний хлопчик. Мої співчуття всім рідним та близьким”, — повідомив Зеленський.

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Також йдеться про десятки постраждалих, яким надається допомога. На місцях з ночі працюють рятувальники, пожежники, медики та всі необхідні служби.

Наслідки обстрілів Києва 30 липня 2025 року. / © Володимир Зеленський

Президент зазначив, що Росія випустила понад 300 дронів і 8 ракет. Україна, за його словами, робить усе можливе, щоб усі домовленості щодо посилення ППО почали реалізовуватися якнайшвидше.

“Сьогодні світ знову побачив російську відповідь на наше з Америкою та Європою бажання миру. Нові показові вбивства. Тому мир без сили неможливий”, — наголосив Зеленський.

Він додав, що всі інструменти для примусу Москви до реальних переговорів є в партнерів, і Україна розраховує на реалізацію озвучених ініціатив з боку США та ЄС.

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Нагадаємо, у Києві внаслідок російського удару дронами та ракетами кількість загиблих збільшиласть до шести. Серед них — шестирічна дитина.