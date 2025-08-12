- Дата публікації
Ревнощі призвели до смертельної бійки у Києві: чоловік вбив знайомого
У Києві через ревнощі 34-річний чоловік жорстоко побив знайомого, який помер на місці. Поліція затримала підозрюваного.
У Києві чоловік через ревнощі жорстоко побив знайомого, який від отриманих травм помер на місці події. Поліція затримала нападника, якому загрожує сім з половиною років ув’язнення.
Про це повідомляє Поліція Києва.
48-річного потерпілого без ознак життя виявив його товариш, який не зміг додзвонитися до нього і вирішив перевірити ситуацію за місцем проживання.
За інформацією правоохоронців, загиблий напередодні запросив до себе гостя — 34-річного чоловіка та жінку, з якими спільно вживав алкоголь. Під час зустрічі гість приревнував свою супутницю до господаря оселі та жорстоко побив його.
Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.
Поліцейські оперативно затримали нападника, який тепер проведе сім років і шість місяців за ґратами.
