Ревнощі призвели до смертельної бійки у Києві: чоловік вбив знайомого

Поліція / © Pixabay

Реклама

У Києві чоловік через ревнощі жорстоко побив знайомого, який від отриманих травм помер на місці події. Поліція затримала нападника, якому загрожує сім з половиною років ув’язнення.

Про це повідомляє Поліція Києва.

У Києві чоловік вбив знайомого через конфлікт. / © Поліція Києва

48-річного потерпілого без ознак життя виявив його товариш, який не зміг додзвонитися до нього і вирішив перевірити ситуацію за місцем проживання.

Реклама

За інформацією правоохоронців, загиблий напередодні запросив до себе гостя — 34-річного чоловіка та жінку, з якими спільно вживав алкоголь. Під час зустрічі гість приревнував свою супутницю до господаря оселі та жорстоко побив його.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Поліцейські оперативно затримали нападника, який тепер проведе сім років і шість місяців за ґратами.

Нагадаємо, у Києві чоловік побив та пограбував дівчину після побаченні. Зловмисник повернувся до квартири дівчини нібито за “забутим” гаманцем, але його справжньою метою було пограбування.