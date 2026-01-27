Різала голову за шматок хліба: мати рік катувала 9-річного сина в Києві

У Києві жінка катувала власного 9-річного сина / © Київська міська прокуратура

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 36-річній жінці, яка протягом тривалого часу знущалася зі свого малолітнього сина.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, упродовж 2024–2025 років жінка систематично застосовувала до 9-річного хлопчика фізичне та психологічне насильство. Зокрема, вона зачиняла дитину на ніч у туалеті квартири, іноді без одягу, зв’язувала шнуром від телефону та позбавляла можливості вільно рухатися.

Також встановлено, що мати використовувала голод і страх як засіб покарання. В одному з випадків вона змусила хлопчика з’їсти зачерствілий шматок хліба за обмежений час. Хлопчик не встиг, тож матір кухонним ножем зробила порізи на голові дитини.

Крім того, слідство зафіксувало факт, коли жінка навмисно затиснула руку дитини дверима, спричинивши травму. Саме ці ушкодження помітили у школі, після чого інформацію передали відповідним службам.

Наразі хлопчика вилучено з небезпечного середовища – він перебуває у дитячому будинку сімейного типу, де отримує необхідну допомогу.

Жінці інкримінують катування (ч. 1 ст. 127 КК України) та систематичне домашнє насильство (ст. 126-1 КК України). У разі доведення вини їй загрожує до шести років позбавлення волі.

