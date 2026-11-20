Атака на Київ. / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Від ночі армія РФ потужно атакує Київ балістичними ракетами і дронами. Станом на ранок відомо, що у столиці є загиблі.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

Реклама

«Внаслідок ворожої атаки на столицю загинуло троє людей», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Своєю черго, мер Віталій Кличко додав, що, за попередньою інформацією, жертвами стали працівники «Київводоканалу».

«Є також постраждалі. Попередньо, близько 15 людей», — наголосив міський голова.

Атака на Київ 20 листопада — що відомо

Російські війська атакують столицю балістикою і безпілотниками від 01:19. У столиці стались влучання. Зокрема, наслідки фіксують в Оболонському, Подільському і Голосіївському районах.

За даними влади, Росія пошкодила три мости в Києві - Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости. Частину переправ закрили для транспорту, на інших запровадили обмеження.

Реклама

На ранок стало відомо, що у трьох районах Києва — Печерському, Солом’янському і та Голосіївському — зупинився електротранспорт через відсутність напруги в енергосистемі, також змінено маршрути трьох автобусів через перекриття Подільського мостового переходу.

Новини партнерів