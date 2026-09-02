Росія може вдарити по мостах у Києві: офіцер ЗСУ попередив про колапс

Міст-метро у Києві (ілюстративне фото)

Реклама

Російські війська можуть спробувати завдавати ударів по мостах Києва.

Таку оцінку висловив офіцер командування штурмових військ ЗСУ Денис Ярославський в ефірі “Київ24”

Реклама

За його словами, одним із потенційних напрямків російських атак можуть стати київські мости.

Реклама

«Мости в їхніх планах є, я в цьому певен. І вони будуть бити по мостах в Києві. І це буде колапс», — заявив Ярославський.

Військовий також поставив питання, чи має столична влада резервний план на випадок серйозних пошкоджень мостової інфраструктури та необхідності її швидкого відновлення.

«Я не знаю, хто думає про це — мерія Києва чи ні. Є у них там якийсь план Б, як це ремонтувати», — сказав він.

У Києві запускають тимчасовий автобусний маршрут

Нагадаємо, від 3 вересня у Києві почне курсувати тимчасовий автобус №1М, який сполучить станції метро «Лісова» та «Палац Спорту».

Реклама

Маршрут проходитиме вздовж наземної частини червоної лінії метро через Броварський проспект, міст Метро та центр столиці. У години пік на лінію планують виводити 12 автобусів.

Раніше, вранці 2 вересня, російські війська атакували центр Києва реактивними дронами. Під удар потрапили, зокрема, навчальні корпуси Національного університету харчових технологій на вулиці Володимирській.

Новини партнерів