Росія цілий день тероризує Київ реактивними дронами: у Повітряних силах назвали масштаби атаки

Росія атакує Україну безпілотниками / © tsn.ua

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Протягом 27 серпня Росія атакувала Україну близько 140 ударними безпілотниками. Понад 100 із них були реактивними, а більшість дронів противник спрямував у бік Києва.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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За їхніми даними, атака тривала з 7:00 до 19:00. За цей час сили протиповітряної оборони збили або подавили близько 120 ударних БпЛА.

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Станом на 19:00 у повітряному просторі України ще перебували понад 10 реактивних ударних безпілотників.

У Повітряних силах закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Росія обстрілює Київ 27 серпня: що відомо

Нагадаємо, Росія атакує Київ від ночі 27 серпня дронами та балістичними ракетами. Внаслідок ударів у столиці пошкоджено заклади освіти та автомобілі. За інформацією, постраждала будівля стадіону в центрі міста, пошкоджено вікна школи, територію дитсадка та житлові будинки.

Внаслідок атаки також було знищено розподільчий центр мережі магазинів дитячих іграшок «Будинку іграшок».

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Після обіду російські війська повторно атакували Київ. Наслідки зафіксували у Шевченківському, Оболонському та Подільському районах. За оновленими даними, внаслідок денного удару постраждали троє людей.

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