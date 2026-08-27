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Росія цілий день тероризує Київ реактивними дронами: у Повітряних силах назвали масштаби атаки
Росія протягом усього дня атакувала Україну ударними безпілотниками, більшість із яких спрямувала на Київ.
Протягом 27 серпня Росія атакувала Україну близько 140 ударними безпілотниками. Понад 100 із них були реактивними, а більшість дронів противник спрямував у бік Києва.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
За їхніми даними, атака тривала з 7:00 до 19:00. За цей час сили протиповітряної оборони збили або подавили близько 120 ударних БпЛА.
Станом на 19:00 у повітряному просторі України ще перебували понад 10 реактивних ударних безпілотників.
У Повітряних силах закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Росія обстрілює Київ 27 серпня: що відомо
Нагадаємо, Росія атакує Київ від ночі 27 серпня дронами та балістичними ракетами. Внаслідок ударів у столиці пошкоджено заклади освіти та автомобілі. За інформацією, постраждала будівля стадіону в центрі міста, пошкоджено вікна школи, територію дитсадка та житлові будинки.
Внаслідок атаки також було знищено розподільчий центр мережі магазинів дитячих іграшок «Будинку іграшок».
Після обіду російські війська повторно атакували Київ. Наслідки зафіксували у Шевченківському, Оболонському та Подільському районах. За оновленими даними, внаслідок денного удару постраждали троє людей.