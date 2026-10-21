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ТСН у соціальних мережах

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Росія вдарила по гуртожитку під Києвом: є загиблий — перші подробиці

Ворожий безпілотник влучив по об’єктах у Бучанському районі. Пожежу вже локалізували, пораненому надають допомогу.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Вибух (ілюстративне фото)

Вибух (ілюстративне фото) / © соцмережі

У Бучанському районі Київської області внаслідок російської дронової атаки загинув чоловік. Ще одна людина отримала поранення та була госпіталізована.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Після удару спалахнули виробнича будівля та гуртожиток. Пожежу вдалося локалізувати.

Пораненому надають необхідну медичну допомогу. У КОВА висловили співчуття рідним і близьким загиблого.

Нагадаємо, зранку 21 жовтня російські війська атакували Київ безпілотниками: є влучання у 24-поверховий житловий будинок у Святошинському районі на рівні 20-го поверху. Унаслідок цього виникла пожежа та часткове руйнування конструкцій. Є жертви і постраждалі. На місці працюють рятувальники.

Росіяни також вдарили по транспортній інфраструктурі Києва, у Солом’янському районі. Внаслідок влучання виникла пожежа. Окрім того, під час вранішньої атаки на Солом’янці впали уламки БпЛА на відкритій території.

Зранку у Деснянському районі уламки БпЛА впали на автомобілі. Воднем охопило сім машин. Інформації про потерпілих немає.

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