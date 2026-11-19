РФ завдала ударів по Києву (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Росія 19 листопада атакувала Київ. Ворог вдарив по трьох районах столиці.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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У Подільському районі російські окупанти влучили у триповерхову офісну будівлю. Там горить мансарда.

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У Деснянському районі загорілась покрівля триповерхової будівлі.

У Голосіївському районі, внаслідок падіння БпЛА, загорівся автомобіль на парковці медичного центру. Також пошкоджений фасад та скління багатоповерхової нежитлової будівлі.

Екстрені служби працюють на місцях.

Нагадаємо, російські ударні дрони за останню добу атакували два райони Київської області, спричинивши масштабні руйнування цивільної та енергетичної інфраструктури.

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Зокрема, унаслідок ворожої дронової атаки у Вишгородському районі постраждали четверо людей, серед них — дитина. Усім потерпілим медики надали необхідну допомогу. Було пошкоджено 29 приватних будинків, 19 транспортних засобів, два виробничо-складські приміщення та енергетичний обʼєкт.

У Фастівському районі пошкоджень зазнало одне приватне домоволодіння.

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