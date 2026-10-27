Росія вдарила по лікарні в Києві: під обстріл потрапила і бригада швидкої

Росія атакувала Київ / © Міністерство охорони здоров'я України

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Унаслідок нічної російської атаки на Київ пошкоджено медичний заклад у Дніпровському районі та автомобіль бригади екстреної медичної допомоги.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

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В одній із будівель лікарні вибуховою хвилею вибило вікна у реанімаційному та реабілітаційному відділеннях. В іншому корпусі пошкоджено вікна у відділеннях терапії та діалізу, а також у паліативному відділенні.

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Пацієнти та працівники лікарні не постраждали.

© Міністерство охорони здоров'я України

© Міністерство охорони здоров'я України

Під час виїзду на виклик під удар потрапила бригада міського Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Парамедик і екстрений медичний технік зазнали легких поранень, однак продовжили працювати.

Автомобіль бригади також пошкоджено.

Наслідки нічної атаки на Київ

Від вечора 26 жовтня Росія здійснила дві хвилі ракетних атак по Києву. За даними міської влади, наслідки зафіксували одразу в кількох районах столиці.

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Пошкоджено житлові будинки, медичні заклади, станцію метро, гуртожиток університету, бізнес-центр, адміністративну будівлю, трамваї та автомобілі. Також удару зазнали Південний міст та інфраструктура метро, через що рух транспорту частково обмежили.

Це спричинило серйозні проблеми з транспортом у столиці: вранці 27 жовтня на основних магістралях утворилися багатокілометрові затори, а маршрути громадського транспорту довелося оперативно змінювати.

Внаслідок атак загинула 46-річна жінка, ще 14 людей постраждали. Серед поранених — двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги.

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