Російський удар дістався студії німецького ARD у Києві: редакція частково зруйнована

Студія ARD у Києві сильно пошкоджена. / © ARD

У центрі Києва під час масованої російської атаки дронами та ракетами було пошкоджено студію німецького мовника ARD. Унаслідок ударної хвилі в будівлі вибило вікна, пошкоджено обладнання, частково обвалилися стіни. На момент атаки співробітників у приміщенні не було, ніхто не постраждав.

Про це йдеться в офіційній заяві медіа.

Наразі фахівці мають оцінити технічний стан будівлі та її подальшу придатність до використання. Попри значні руйнування, команда ARD в Україні продовжує працювати: виробництво матеріалів і прямі включення забезпечуватимуть за допомогою мобільної техніки та з альтернативних локацій.

Керівник київської студії ARD Василь Голод назвав побачене шоком.

«Вирвані віконні рами, уламки скла всюди, знищене обладнання — бачити власне робоче місце повністю зруйнованим дуже важко. Російські авіаудари вже багато років є масованими й безжальними та стали частиною жорстокої реальності життя в Україні», — заявив він.

За словами Голода, внаслідок російських атак в Україні загинули тисячі цивільних, зруйновано лікарні, школи, а також редакції медіа.

Він також наголосив, що команда студії не припиняє роботу попри небезпеку.

«Маю величезну повагу до нашої команди, яка не боїться цієї агресії і повністю зосереджена на своєму завданні — розповідати про те, що відбувається», — сказав керівник студії.

За роботу студії ARD відповідає німецький мовник WDR. Генеральна директорка WDR Катрін Вернау заявила, що відчуває велике полегшення через те, що ніхто зі співробітників не постраждав.

Водночас вона підкреслила, що цей інцидент знову демонструє небезпечні умови, в яких журналісти в Києві працюють уже багато років. За її словами, команда ARD продовжить висвітлювати російську війну проти України та її наслідки, щоб аудиторія в Німеччині отримувала інформацію з перших рук.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 24 травня, російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку по території України, застосувавши балістичні та крилаті ракети, аеробалістичні Х-47М2 «Кинджал», а також ударні безпілотники. Руйнування та пошкодження зафіксовані у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській та Хмельницькій областях.

