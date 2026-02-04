Розбиту Дарницьку ТЕЦ показали зсередини: шокувальні кадри наслідків обстрілів РФ (відео)

Наслідки ударів по київським ТЕЦ / © t.me/Denys_Smyhal

Руйнування на Дарницькій теплоелектроцентралі в Києві вперше продемонстрували в соціальних мережах.

Кадри зсередини об’єкта оприлюднило агентство Interfax-Ukraine.

Дарницька ТЕЦ зазнала значних пошкоджень унаслідок масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру України в ніч проти 3 лютого. Удар було завдано в період рекордних морозів — до -25°C, коли станція працювала виключно для забезпечення теплом житлових районів столиці. Через обстріл підприємство тимчасово припинило роботу, а сотні тисяч киян залишилися без теплопостачання.

Міністр енергетики Денис Шмигаль наголосив, що Дарницька ТЕЦ не мала жодного військового призначення та спеціалізувалася лише на виробництві тепла для населення.

“Дарницька ТЕЦ, орієнтована виключно на забезпечення людей теплом, зазнала сильних пошкоджень. Це черговий воєнний злочин Росії”, — заявив Шмигаль.

За його словами, план відновлення вже сформовано, однак повернення станції до повноцінної експлуатації потребуватиме значного часу.

У компанії “Євро-Реконструкція”, яка експлуатує ТЕЦ, повідомили, що на об’єкті тривають детальні технічні обстеження. Фахівці спільно з профільними службами оцінюють масштаби руйнувань та поетапно готуються до відновлювальних робіт після перевірки кожного вузла обладнання.

Нагадаємо, під час цієї атаки російські війська цілили по теплоелектроцентралях і теплоелектростанціях у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали в режимі обігріву житлових кварталів. Удари по енергетичних об’єктах відбулися одночасно з обстрілами багатоповерхових будинків, що призвело до масштабних гуманітарних наслідків.