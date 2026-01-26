Повітряна тривога: "червона" лінія метро Києва працює з обмеженнями

Метро Києва / © ТСН

У Києві рух поїздів “червоною” лінією метро здійснюється з обмеженнями через безпекову ситуацію.

Про це повідомляє Київськька міська державна адміністрація.

У напрямку центру поїзди курсують між станціями “Академмістечко” та “Політехнічний інститут”.

У напрямку виїзду з міста рух здійснюється від “Арсенальної” до “Академмістечка”.

Водночас у місті триває повітряна тривога. Пасажирів закликають перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки.

Раніше повідомлялось, що на правому березі столиці тимчасово припинено курсування наземного електричного транспорту. Усе через критичний стан енергосистеми як наслідк ворожих обстрілів інфраструктури.