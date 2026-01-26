- Дата публікації
-
- Кількість переглядів
- 126
- Час на прочитання
- 1 хв
Повітряна тривога: "червона" лінія метро Києва працює з обмеженнями
У Києві поїзди червоною лінією метро курсують з обмеженнями між окремими станціями. У місті триває повітряна тривога, пасажирів закликають залишатися в укриттях.
У Києві рух поїздів “червоною” лінією метро здійснюється з обмеженнями через безпекову ситуацію.
Про це повідомляє Київськька міська державна адміністрація.
У напрямку центру поїзди курсують між станціями “Академмістечко” та “Політехнічний інститут”.
У напрямку виїзду з міста рух здійснюється від “Арсенальної” до “Академмістечка”.
Водночас у місті триває повітряна тривога. Пасажирів закликають перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки.
Раніше повідомлялось, що на правому березі столиці тимчасово припинено курсування наземного електричного транспорту. Усе через критичний стан енергосистеми як наслідк ворожих обстрілів інфраструктури.