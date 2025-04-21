СБУ затримала мережу проросійських агітаторів, серед яких однопартієць Мураєва

Служба безпеки України.

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В Україні нейтралізували мережу з п'ятьох проросійських інтернет-агітаторів, які діяли на Київщині та Прикарпатті. Серед затриманих – 58-річний колишній функціонер забороненої партії "Наші" екснардепа Євгена Мураєва.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, функціонер “Наших” адміністрував одну з груп у соціальній мережі Facebook, яка використовувалася для популяризації партії. На цій платформі він систематично поширював неправдиву інформацію про українські Сили оборони та ситуацію на фронті, а також вихваляв російського президента Володимира Путіна. Загальна аудиторія цієї ворожої інтернет-спільноти налічувала 27 тисяч користувачів.

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Ще одним затриманим є співробітник одного з підприємств на Київщині. За інформацією СБУ, він займався поширенням проросійських поглядів серед своїх колег під час спілкування.

Крім того, у Києві було затримано жінку, яка також займалася ворожою агітацією. Вона була зареєстрована у забороненій в Україні соціальній мережі "Вконтакте", де відкрито підтримувала російські окупаційні угруповання.

На Прикарпатті співробітники СБУ викрили мешканку селища Богородчани. Вона використовувала соціальну мережу "Одноклассники" для героїзації російських військових та виправдання тимчасової окупації східних регіонів України.

Ще один фігурант справи – водій місцевої торговельної компанії. Під час робочих поїздок він ініціював провокаційні розмови зі своїми колегами, в яких виправдовував дії Кремля.

Проведені Службою безпеки судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності всіх п'ятьох затриманих.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого чч. 2 та 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Суд обрав для підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Операцію з викриття та затримання проводили співробітники СБУ в Києві та Київській, Івано-Франківській областях під процесуальним керівництвом Київської міської та Івано-Франківської обласної прокуратур.

Раніше повідомлялось, що СБУ та Національна поліція викрили дві диверсійні групи, які діяли в Києві та Харкові за завданням російських спецслужб. Загалом було затримано п’ятьох осіб, серед яких – 15-річна школярка.