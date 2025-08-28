Шахрай у TikTok видавав себе за відомого командира ЗСУ і виманював гроші

Шахрай у TikTok видавав себе за відомого командира / © Національна поліція України

Реклама

У Києві поліція викрила 20-річного чоловіка, який створив фейкову сторінку у TikTok від імені командира полку ударних безпілотних авіаційних систем ЗСУ.

Деталі повідомили у Національній поліції Києва.

Використовуючи реальні відео з офіцером, він видавав себе за військового та закликав громадян перераховувати гроші на “потреби армії”.

Реклама

Замість допомоги ЗСУ шахрай витрачав кошти на власні потреби. Відомо щонайменше про двох постраждалих: один переказав 5 тисяч гривень, інший — 23,5 тисячі.

Шахрай у TikTok видавав себе за відомого командира. / © Національна поліція України

Зловмисника встановили слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за підтримки столичних кіберполіцейських. Під час обшуків у нього вилучили комп’ютер і телефон із доказами шахрайства.

Фігуранту оголошено підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора. Досудове розслідування триває.

Реклама

Нагадаємо, раніше київські правоохоронці викрили шахрая, що під виглядом військового обікрав жінку.