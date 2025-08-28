- Дата публікації
Шахрай у TikTok видавав себе за відомого командира ЗСУ і виманював гроші
Київські правоохоронці викрили 20-річного шахрая, який створив фейкову сторінку від імені відомого військового ЗСУ та закликав користувачів перераховувати йому кошти.
У Києві поліція викрила 20-річного чоловіка, який створив фейкову сторінку у TikTok від імені командира полку ударних безпілотних авіаційних систем ЗСУ.
Деталі повідомили у Національній поліції Києва.
Використовуючи реальні відео з офіцером, він видавав себе за військового та закликав громадян перераховувати гроші на “потреби армії”.
Замість допомоги ЗСУ шахрай витрачав кошти на власні потреби. Відомо щонайменше про двох постраждалих: один переказав 5 тисяч гривень, інший — 23,5 тисячі.
Зловмисника встановили слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за підтримки столичних кіберполіцейських. Під час обшуків у нього вилучили комп’ютер і телефон із доказами шахрайства.
Фігуранту оголошено підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора. Досудове розслідування триває.
