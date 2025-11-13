Що буде з Києвом у разі блекауту: чи оголосять евакуацію столиці

Евакуація населення / Ілюстративне фото / © УНІАН

Реклама

У разі повного блекауту у Києві, спричиненого тривалою відсутністю електроенергії внаслідок російських атак, влада може евакуювати частину мешканців столиці. Хоча офіційно у Департаменті муніципальної безпеки КМДА стверджують, що евакуація населення в умовах блекауту чинними планами не передбачена, джерело у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) підтверджує, що насправді вже розроблений таємний план вивезення частини містян.

Про це пише «Суспільне».

Офіційна позиція КМДА: евакуація не передбачена

У відповіді на запит видання Департамент муніципальної безпеки КМДА послався на Кодекс цивільного захисту та постанову Кабінету Міністрів № 841, де чітко прописані умови, за яких влада має організувати централізовану евакуацію населення, а також матеріальних та культурних цінностей.

Реклама

Згідно з цими документами, людей вивозитимуть лише у разі:

техногенних аварій, пов’язаних із викидом радіоактивних і небезпечних хімічних речовин;

природних катастроф, зокрема повені, землетрусу, лісових і торф’яних пожеж, зсувів;

збройних конфліктів.

Виконувач обов’язків директора департаменту Андрій Касьян зазначив, що райадміністрації щорічно коригують плани з урахуванням можливих загроз. Однак, за його словами, евакуацію киян у разі блекауту чинні плани не передбачають.

Водночас у КМДА запевнили, що на випадок тривалих блекаутів в Києві «облаштовано та функціонують на належному рівні» 1073 «Пункти незламності». Більшість із них розташовані у школах.

Інсайдерська інформація: план евакуації існує

Водночас, джерело видання у КМВА, яке стверджує, що ознайомлене з відповідними документами, надало протилежну інформацію. За його даними, у столиці справді розроблений та затверджений Радою оборони Києва план евакуації населення.

Реклама

«У Києві документально напрацьований план для евакуації. Є резерв пального, напрацьовані шляхи евакуації», — зазначив співрозмовник Суспільного.

Планами передбачається, що частина киян залишатиме місто на власних автомобілях. Однак, точна кількість людей та терміни, протягом яких має бути проведена евакуація, співрозмовник видання не уточнив, зазначивши, що ця інформація є державною таємницею.

Джерело також підтвердило, що окремо затверджений разом із військовими секторальний план оборони Києва на випадок повторного російського вторгнення, яке загрожуватиме столиці, зокрема передбачений сценарій порушення державного кордону з боку Білорусі.

Нагадаємо, у Києві готують нову ініціативу — евакуаційні автобуси для порятунку людей у разі надзвичайних ситуацій. Реалізація цього проєкту дозволить оперативно врятувати людей, якщо трапиться якась НП.