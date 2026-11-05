Що насправді відбувається зі світлом у Києві: у КМДА відверто відповіли

Що зараз зі світлом у Києві / © Associated Press

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У Києві вдалося стабілізувати ситуацію з енергопостачанням після масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру. Водночас столиця залишається залежною від загального стану енергосистеми України, тому будь-які зміни в її роботі впливають на електропостачання міста.

Про це повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу щодо енергозабезпечення столиці та опалювального сезону, передає “РБК-Україна”.

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За його словами, після масштабних обстрілів ситуацію в енергосистемі Києва вдалося стабілізувати, однак місто не може функціонувати незалежно від об'єднаної енергосистеми країни.

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«Київ залежить від ситуації в об'єднаній енергосистемі. Усі процеси в ній впливають і на енергозабезпечення столиці», — пояснив посадовець.

Що з опаленням і водопостачанням у Києві

Пантелеєв повідомив, що підключення опалення у столиці триває за планом. За його словами, роботи проводять без критичних відхилень.

Водночас після російських атак у Києві виникали суттєві перебої з водопостачанням.

Наразі міська влада працює над забезпеченням резервного живлення централізованих систем, щоб підвищити їхню стійкість до можливих нових знеструмлень. Однак генератори не здатні повністю забезпечити роботу столичного водопроводу, оскільки централізована система потребує значно більшої потужності.

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Відключення світла 5 листопада: які графіки діють в Україні

Нагадаємо, у четвер, 5 листопада, в частині областей України діятимуть погодинні відключення електроенергії. За даними «Укренерго», обмеження застосовуватимуть упродовж усієї доби — від 00:00 до 23:59.

Для побутових споживачів передбачено від двох до чотирьох черг відключень. Промислові підприємства також працюватимуть в умовах обмеження потужності.

Причиною залишаються наслідки масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі. В «Укренерго» попереджають, що ситуація може змінюватися, та закликають ощадливо споживати електроенергію.

Актуальні графіки відключень за областями — у матеріалі ТСН.ua.

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