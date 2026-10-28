Що залишилося після удару по Південному мосту: у КМДА повідомили результати обстеження

Південний міст / © УНІАН

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Після російського удару 27 жовтня на Південному мосту в Києві виявили пошкодження одразу кількох елементів конструкції — залізобетонної прогонової будови, автомобільних проїздів, інфраструктури метро та інженерних мереж.

Про це повідомили у КМДА.

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Водночас на частині мосту критичних пошкоджень не виявили, тому КП «Київавтошляхміст» уже проводить там першочергові відновлювальні роботи.

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Наскільки серйозно постраждала вся конструкція, стане зрозуміло після завершення спеціальних обстежень. Фахівці проводять динамічні випробування, геодезичний контроль деформацій, стежать за розвитком дефектів і виконують перевірні розрахунки.

Акт із результатами обстеження очікують на початку наступного тижня. Після цього визначать, як саме відновлюватимуть міст та наземну ділянку «зеленої» лінії метро.

Кілька балістичних ракет влучили в міст

Під час атаки на Київ російські війська застосували до 16 балістичних ракет — «Іскандер-М» і С-400. За словами представника Повітряних сил Юрія Ігната, кілька балістичних ракет влучили саме в Південний міст.

Водночас які саме ракети спричинили конкретні пошкодження, мають встановити фахівці на місці.

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Ігнат наголошував, що навіть прямі влучання не означають автоматичного руйнування такої масштабної споруди.

«Звісно, це полотно можна відновити, адже мости не так легко зруйнувати, як дехто думає. Але це однаково створює певні незручності. На відновлення потрібен час», — зазначив він.

Що вже вдалося відновити

КП «Київський метрополітен» уже відновило першочергові кабельні мережі електропостачання, сигналізації та зв’язку, а також рух поїздів між станціями «Осокорки» та «Червоний Хутір».

Роботи на інших пошкоджених інженерних мережах тривають. Комунальні служби працюють цілодобово.

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У Києві запустили додаткові електрички між берегами

Після атаки рух Південним мостом перекривали в обох напрямках, через що навантаження на інші переправи через Дніпро суттєво зросло. Для сполучення між берегами «Укрзалізниця» також запустила додаткові рейси Kyiv City Express у години пік.

Додаткові поїзди курсуватимуть півкільцем за маршрутом Видубичі — Березняки — Дарниця — Русанівка — Лівобережна — Микільська Слобідка — Воскресенка — Райдужний — Почайна та у зворотному напрямку. Таким чином вони перетинатимуть Дніпро Дарницьким і Північним мостами.

Увечері 27–30 жовтня передбачено 10 додаткових рейсів:

Д07: Видубичі (15:57) — Дарниця (16:08) — Почайна (16:44);

Д08: Почайна (15:59) — Дарниця (16:25) — Видубичі (16:52);

Д09: Почайна (16:59) — Дарниця (17:26) — Видубичі (17:45);

Д10: Видубичі (17:00) — Дарниця (17:11) — Почайна (17:44);

Д11: Видубичі (17:53) — Дарниця (18:04) — Почайна (18:44);

Д12: Почайна (17:59) — Дарниця (18:24) — Видубичі (18:44);

Д13: Видубичі (18:55) — Дарниця (19:07) — Почайна (19:43);

Д14: Почайна (18:59) — Дарниця (19:24) — Видубичі (19:46);

Д15: Видубичі (19:58) — Дарниця (20:10) — Почайна (20:45);

Д16: Почайна (19:59) — Дарниця (20:24) — Видубичі (20:42).

Від 28 до 30 жовтня додаткові рейси курсуватимуть також у ранкові години:

Д01: Видубичі (05:52) — Дарниця (06:06) — Почайна (06:44);

Д02: Почайна (05:59) — Дарниця (06:24) — Видубичі (06:44);

Д03: Видубичі (06:52) — Дарниця (07:06) — Почайна (07:44);

Д04: Почайна (06:59) — Дарниця (07:24) — Видубичі (07:44);

Д05: Видубичі (07:52) — Дарниця (08:04) — Почайна (08:44);

Д06: Почайна (07:59) — Дарниця (08:24) — Видубичі (08:44).

В «Укрзалізниці» зазначили, що завдяки поєднанню регулярних і додаткових поїздів інтервал руху в години пік на цьому маршруті становитиме від 15 хвилин.

У Києві обмежили зростання цін на таксі під час тривог і транспортних збоїв

Крім того, після атаки на Південний міст у Києві також домовилися обмежити різке подорожчання таксі під час тривог, зупинки метро та інших надзвичайних ситуацій.

Мінінфраструктури та Мінекономіки підписали угоду з Bolt, Uklon, Uber і OPTI. Максимальне підвищення тарифу обмежили 75% від базової вартості поїздки.

Наприклад, якщо звичайна поїздка коштує 200 грн, під час обмежень її ціна не має перевищувати 350 грн, а за базового тарифу 300 грн — 525 грн.

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