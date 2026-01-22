Шість днів під водою у -15°C: як рятувальники лагодили світло (відео)

Машина ДСНС / © Юлія Свириденко

Реклама

Водолази ДСНС України провели унікальну підводну спецоперацію в умовах морозу до –15 °C. Після російського обстрілу одна зі столичних ТЕЦ зазнала підтоплення через пошкодження труби, що ускладнило ремонт обладнання, від якого залежить тепло та електропостачання тисяч домівок.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Дата публікації 14:32, 22.01.26 Кількість переглядів 6 ДСНС України провела підводну спецоперацію при морозі

Незважаючи на екстремальні умови, водолази розпочали роботи з ліквідації пошкоджень у крижаній воді. Спецоперація тривала шість діб. Завдяки зусиллям рятувальників витік води було зупинено, що дозволило ремонтним службам продовжити відновлення критично важливого обладнання.

Реклама

Ігор Клименко подякував водолазам за високий професіоналізм та відданість. Президент України нагородив рятувальників державними відзнаками:

Орденом “За мужність” ІІІ ступеня – Артем Орлов, Денис Фролов та Михайло Хижняк;

Орденом Данила Галицького – Андрій Власенко;

Медаллю “Захиснику Вітчизни” – Антон Гайтан.

Нагадаємо, станом на четвер, 22 січня, у Києві без теплопостачання залишаються дещо менше 3 000 багатоповерхівок. Пізно ввечері минулої доби комунальникам вдалося підключити тепло ще до 270 будинків.