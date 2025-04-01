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ТСН у соціальних мережах

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Скільки ще у Києві буде підвищений рівень захворюваності на грип: відповідь медикині

Вірус групу циркулює весь рік.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Грип

Грип

У Києві ще 2-3 тижні буде підвищений рівень захворюваності на грип. Потім будуть спостерігатися періодичні випадки.

Про це в ефірі “КИЇВ24” сказала Людмила Мінова, завідувачка інфекційного відділення №2 Свято-Михайлівської клінічної лікарні.

Як наголошує лікарка, вірус нікуди грипу не дівається, просто влітку рівень захворюваності дуже низький.

“Є центри, які спостерігають за такими хворими: відбираються зразки, досліджуються. Якщо є можливість у стаціонарах, то у важких випадках беруть ПЛР-діагностику. Віруси грипу реєструються цілий рік, їх просто влітку стає значно менше. І домінуючими стають інші віруси”, — пояснює медикиня.

Раніше стало відомо, що грип у Києві забрав життя ще 13 людей.

Дата публікації
Кількість переглядів
431
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