Скільки триватиме відновлення Дарницької ТЕЦ: Кличко назвав терміни

Генсек НАТО Марк Рютте та Денис Шмигаль відвідали ТЕЦ / © Telegram/Денис Шмигаль

Фахівці завершили первинне обстеження Дарницької теплоелектроцентралі, яка зазнала критичних ушкоджень під час російської атаки на Київ 3 лютого. Об’єкт критичної інфраструктури був однією з цілей ворога під час масованого удару по столиці.

Деталі повідомляє міський глава Віталій Кличко.

Дарницька ТЕЦ забезпечувала теплопостачання для частини будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва — загалом понад 1100 багатоповерхівок. Уранці 3 лютого в цих будинках довелося зливати воду із систем опалення, аби запобігти їх розмерзанню.

За результатами технічного огляду, станція отримала серйозні ушкодження обладнання та інженерних систем. За оцінками спеціалістів, на повне відновлення роботи Дарницької ТЕЦ знадобиться щонайменше два місяці — за умови, що об’єкт не зазнає повторних атак.

“Дарницька ТЕЦ отримала критичні ушкодження, тому на повне відновлення теплопостачання знадобиться не менше двох місяців, — заявив мер Києва Віталій Кличко. — Ми розгорнули додаткові пункти обігріву в школах та інших закладах, аби кияни могли перебувати у безпечних і теплих умовах. Всі адреси та графіки доступні на офіційних ресурсах міської влади та ДСНС”.

Паралельно місто посилило заходи підтримки мешканців районів, які залишилися без тепла. До мобільних котелень підключено 5 пунктів у Дарницькому районі та 4 — у Дніпровському, які працюють цілодобово.

Крім того, ДСНС розгортає ще 36 пунктів обігріву в Дарницькому районі та 27 — у Дніпровському. Компанія ДТЕК запровадила максимально лояльні графіки подачі електроенергії для будинків без теплопостачання, аби зменшити навантаження на мешканців у складних умовах.

Нагадаємо, під час цієї атаки російські війська цілили по теплоелектроцентралях і теплоелектростанціях у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали в режимі обігріву житлових кварталів. Удари по енергетичних об’єктах відбулися одночасно з обстрілами багатоповерхових будинків, що призвело до масштабних гуманітарних наслідків.