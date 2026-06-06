Смертельна ДТП у Києві: водієві, який влетів у перехід, повідомили про підозру

Водію, який скоїв смертельну ДТП в Києві, повідомили про підозру / © Офіс Генерального прокурора

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Столичні правоохоронці оголосили підозру винуватцю резонансної дорожньо-транспортної пригоди, яка забрала життя чотирьох пішоходів. Чоловіку інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі та травмування людей.

Про деталі розслідування цієї кривавої аварії та особу затриманого керманича повідомляє Офіс Генерального прокурора. Наразі досудове розслідування у цій справі активно проводять слідчі Головного управління Національної поліції в місті Києві.

Деталі трагедії та жертви

Слідство встановило, що близько сімнадцятої години п’ятого червня водій легковика рухався Чоколівським бульваром із суттєвим перевищенням швидкості. На заокругленій ділянці дороги чоловік не впорався з керуванням, вилетів із проїжджої частини та протаранив людей у підземному переході.

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Унаслідок цього потужного удару на місці катастрофи миттєво загинули четверо пішоходів. Жертвами безвідповідального водіння стали двоє дільничних офіцерів поліції, місцева жителька та дванадцятирічний хлопчик, а ще троє осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Історія порушень та загроза ув’язнення

Сам винуватець аварії також отримав травми, проте вони не становлять загрози його життю. Експертиза підтвердила, що на момент скоєння ДТП чоловік був абсолютно тверезим, але від початку минулого року він встиг отримати аж десять штрафів за різні порушення правил, половину з яких — за перевищення швидкості.

Зараз затриманий підозрюваний перебуває у лікарняній палаті під суворою охороною. Прокурори вже вручили йому клопотання про тримання під вартою без права внесення застави, а за вчинений злочин керманичу загрожує до десяти років позбавлення волі та позбавлення права керування автомобілем.

Нагадаємо, кадри з камер спостереження зафіксували, як легковий автомобіль на величезній швидкості втрачає керування та влітає просто у пішохідну зону біля підземного переходу. Відео вже опублікували в Мережі.

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