Смертельний ранок в Ірпені: вантажівка на переході збила маленьку дівчинку (відео)

ДТП у Ірпені / © Національна поліція України

В Ірпені Київської області сталася смертельна ДТП за участю вантажівки. Водій Mercedes-Benz Atego наїхав на 8-річну дівчинку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Від отриманих травм дитина померла в лікарні.

Про це повідомила поліція.

Аварія сталася сьогодні близько 08:00. За попередніми даними правоохоронців, водій вантажівки Mercedes-Benz Atego під час повороту праворуч здійснив наїзд на малолітню дитину.

Дівчинка переходила проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом. Унаслідок ДТП вона отримала травми та була госпіталізована.

Згодом у поліції повідомили, що 8-річна дитина померла в лікарні.

Водія вантажівки затримали. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної аварії.

