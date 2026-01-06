ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
189
2 хв

Сніг паралізував Київ: що відомо про негоду і чому не помітно снігоочисної техніки

Дорожні служби розповіли, як організували роботу з прибирання снігу.

Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Сніг у столиці

Сніг у столиці / © КМДА

Кияни скаржаться на відсутність на вулицях столиці снігоприбиральної техніки. Через це на дорогах виникають величезні затори. Мешканці Троєщини нарікають, що дорога на Дарницю зовсім не почищена – під колесами “каша”. Мабуть техніка не дійшла до цього району. Люди дивуються, чому на вулицях столиці не помітно снігоочисної техніки.

Дорожні служби розповіли ТСН.ua, як організували роботу з прибирання снігу.

У “Київавтодорі” запевняють, що якраз з ночі на ранок було збільшено кількість снігоприбиральної техніки на вулицях. З огляду на інтенсивні опади снігу вночі та вранці, дорожні служби працюють у посиленому режимі.

“На вулицях столиці задіяно орієнтовно 250 одиниць спеціальної техніки КП “Київавтодор”, яка здійснює очищення проїзної частини та обробку доріг протиожеледними матеріалами. В першу чергу роботи виконуються на магістральних вулицях, мостах, спусках і підйомах, що є критичними для безпеки руху”, - повідомили ТСН.ua у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Кияни скаржаться на відсутність на вулицях столиці снігоприбиральної техніки. / © ТСН

Кияни скаржаться на відсутність на вулицях столиці снігоприбиральної техніки. / © ТСН

Там погоджуються, що через тривалий снігопад на окремих ділянках міста може зберігатися сніговий покрив. Комунальні служби продовжують роботи безперервно, у міру припинення або зменшення інтенсивності опадів ситуація поступово стабілізується.

“Крім того, наразі до прибирання залучено орієнтовно 400 працівників у складі 53 бригад, які здійснюють ручне очищення та обробку протиожеледними засобами зупинок громадського транспорту, вузьких тротуарів, сходів, острівців безпеки та пішохідних переходів”, - додають у КМДА.

Нагадаємо, в Україні оголошено перший рівень небезпеки. Український гідрометцентр та попередив про небезпечні метеорологічні явища в Україні: на дорогах туман і ожеледиця.

