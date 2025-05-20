ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Кількість переглядів
558
Час на прочитання
1 хв

Спалах гепатиту A в Києві: експерти виявили джерело зараження

Фахівці шукатимуть місце, звідки у водогін могла потрапити забруднена вода.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Гепатит А

Джерелом зараження киян гепатитом А могла бути вода з водогону

Причиною спалаху гепатиту A, який нещодавно зафіксували в Солом’янському районі Києва, могла бути забруднена вода. Втім це лише попередні результати, перевірки наразі тривають.

Про це повідомив гендиректор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Сергій Чумак в коментарі для «Суспільного».

За даними столичного центру контролю та профілактики хвороб, станом на сьогодні вже відомо про 76 випадків зараження вірусом гепатиту A, майже половина захворілих, 35 випадків, — це діти. Наразі у стаціонарі отримують лікування 30 пацієнтів з гепатитом A. Всі вони є мешканцями мікрорайону «Відрадний».

«Отримавши дані аналізів води з водогону ми відмічаємо незначне підвищення аміаку та замалу кількість остаточного хлору в пробах води. Можемо говорити, що ймовірною причиною спалаху стало одноразове потрапляння брудної води до водопровідної мережі», — зазначив Чумак.

За його словами після отримання цих результатів проб води, фахівці щоденно проводять аналіз проб води у мікрорайоні, і вона відповідає встановленим санітарним нормам.

Щоб виявити, звідки у водогін могла потрапити заражена вірусом гепатиту вода, фахівці центру разом з адміністрацією Солом’янського району планують обстежити усі колодязі водопостачання, з яких отримують воду мешканці району.

Нагадаємо, гепатит A атакує столицю. Медики запевняють, що ситуація контрольована, але закликають киян бути обачними, дотримуватися гігієни та не ігнорувати симптоми.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
558
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie