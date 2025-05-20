Спалах гепатиту A в Києві: експерти виявили джерело зараження

Джерелом зараження киян гепатитом А могла бути вода з водогону

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Причиною спалаху гепатиту A, який нещодавно зафіксували в Солом’янському районі Києва, могла бути забруднена вода. Втім це лише попередні результати, перевірки наразі тривають.

Про це повідомив гендиректор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Сергій Чумак в коментарі для «Суспільного».

За даними столичного центру контролю та профілактики хвороб, станом на сьогодні вже відомо про 76 випадків зараження вірусом гепатиту A, майже половина захворілих, 35 випадків, — це діти. Наразі у стаціонарі отримують лікування 30 пацієнтів з гепатитом A. Всі вони є мешканцями мікрорайону «Відрадний».

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«Отримавши дані аналізів води з водогону ми відмічаємо незначне підвищення аміаку та замалу кількість остаточного хлору в пробах води. Можемо говорити, що ймовірною причиною спалаху стало одноразове потрапляння брудної води до водопровідної мережі», — зазначив Чумак.

За його словами після отримання цих результатів проб води, фахівці щоденно проводять аналіз проб води у мікрорайоні, і вона відповідає встановленим санітарним нормам.

Щоб виявити, звідки у водогін могла потрапити заражена вірусом гепатиту вода, фахівці центру разом з адміністрацією Солом’янського району планують обстежити усі колодязі водопостачання, з яких отримують воду мешканці району.

Нагадаємо, гепатит A атакує столицю. Медики запевняють, що ситуація контрольована, але закликають киян бути обачними, дотримуватися гігієни та не ігнорувати симптоми.

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