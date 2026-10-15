Столиця повністю втратила генерацію: всі три основні ТЕЦ не виробляють електроенергію

Дарницька ТЕЦ / © УНІАН

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Київ фактично залишився без власної великої генерації електроенергії. ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та Дарницька ТЕЦ, які раніше могли разом забезпечувати столицю приблизно 1,3 ГВт потужності, зараз не виробляють електроенергію.

За даними «Економічної правди», усі три станції повторно зазнали ударів під час масованої атаки у ніч проти 14 жовтня.

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Через втрату власної генерації столиця значно більше залежить від електроенергії, яку передають з інших регіонів через так зване Київське енергетичне кільце — систему високовольтних ліній і підстанцій.

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Проблема в тому, що Росія одночасно атакує і ці об’єкти. Для серйозних перебоїв ворогу не обов’язково повністю знищувати енергокільце — достатньо пошкодити кілька ключових вузлів, через які до столиці надходить значна частина електроенергії.

У такому разі електрика в загальній енергосистемі може бути, однак передати її до Києва у необхідному обсязі буде неможливо.

Скільки електроенергії потрібно Києву

Наразі столиця споживає приблизно 1–1,2 ГВт електроенергії. Взимку, залежно від температури, навантаження може зрости до 1,8–2 ГВт.

Раніше значну частину цього попиту покривали київські ТЕЦ. Тепер місто має компенсувати втрату приблизно 1,3 ГВт власної генерації за рахунок перетоків з інших регіонів та резервних джерел.

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До 20 годин без світла: які сценарії можливі взимку

За відносно сприятливого сценарію, коли енергетикам вдаватиметься швидко відновлювати пошкоджене обладнання, а нові атаки не матимуть критичних наслідків, відключення у Києві можуть становити близько 8–10 годин на добу.

Якщо російські удари триватимуть, а частина мережевого обладнання залишатиметься пошкодженою, тривалість відключень може зрости до 12–16 годин на добу.

Найгірший сценарій передбачає сильні морози та регулярні масовані удари по ключових підстанціях і лініях передачі. За таких умов обмеження можуть сягати до 20 годин на добу.

Водночас співрозмовники видання в енергетичних колах не вважають імовірним сценарій, за якого Росії вдасться повністю «погасити» Київ.

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Чим можуть компенсувати втрату генерації

Окреме завдання — забезпечити електрикою критичну інфраструктуру: системи водопостачання та опалення, лікарні, транспорт і зв’язок.

Для цього столиці потрібно орієнтовно 200 МВт резервної потужності.

За даними джерел видання, у Києві вже працює близько 150 МВт розподіленої генерації. До кінця року цей показник планують збільшити до 180–185 МВт.

Ще приблизно 55–60 МВт можуть забезпечити приватні об’єкти, близько половини яких уже готові до роботи.

Таким чином, головними факторами цієї зими стануть можливість доставляти електроенергію до столиці з інших регіонів, швидкість відновлення пошкодженого обладнання та здатність резервної генерації підтримувати критичні об’єкти.

РФ вдарила по всіх трьох ТЕЦ Києва

Нагадаємо, під час нічної атаки проти 14 жовтня російські війська завдали ударів по всіх трьох міських теплоелектроцентралях Києва. Також під атакою опинилися критично важливі енергетичні об’єкти у Київській області, які забезпечують живлення столиці та центральних регіонів.

За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, основною ціллю російських балістичних ракет була саме енергосистема.

На пошкоджених об’єктах тривають аварійні та відновлювальні роботи. Крім того, Росія атакувала залізничну інфраструктуру у п’яти областях, однак завдяки завчасній евакуації серед працівників і пасажирів постраждалих не було.

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