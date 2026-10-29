Київ ризикує залишитися без електрики на кілька діб: тривожне попередження нардепа

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Київ та прифронтові міста України ризикують зіткнутися з тривалими відключеннями електроенергії за сценарієм Конотопа, який після російського удару вже п'ятий день залишається без світла. Наслідки нових атак залежатимуть від того, наскільки захищені критичні енергетичні об'єкти.

Про це заявив народний депутат від «Слуги народу» Сергій Нагорняк в ефірі «Ранок.LIVE».

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За його словами, ситуація в містах суттєво відрізняється залежно від наявності захисних споруд для трансформаторів та іншого енергетичного обладнання.

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Водночас у Чернігові, за оцінкою депутата, ситуація має бути кращою завдяки роботам, проведеним після попередніх масштабних відключень.

«По Чернігову ситуація буде краще. Свого часу, коли Чернігів був місяцями без світла […] після того "Укренерго" зробили свою роботу: запросили туди підрядників, які швидко збудували захисні споруди для трансформаторів струму і для реле», — пояснив Нагорняк.

Конотоп п'ятий день без світла: що відомо

Нагадаємо, після російського удару по енергетичній інфраструктурі Конотоп на Сумщині вже п'яту добу залишається без електропостачання. Роботу критичних об'єктів міста підтримують за допомогою альтернативних джерел живлення, а для населення розгорнули пункти незламності.

Як повідомив Сергій Корецький, уряд доручив Міністерству енергетики та «Укренерго» терміново вжити заходів для відновлення електропостачання. Також ухвалено рішення виділити додаткові ресурси для роботи комунальних підприємств.

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«Окремо уряд уже сьогодні забезпечить Конотоп необхідним запасом дизельного пального для альтернативних джерел живлення. Воно потрібне для роботи котельні та водоканалу», — зазначив Корецький.

У Києві запровадили екстрені відключення світла

Тим часом 29 жовтня в частині Голосіївського та Солом’янського районів Києва запровадили екстрені відключення електроенергії. Як повідомили в ДТЕК, обмеження ввели за командою «Укренерго».

«Під час екстрених відключень графіки не діють», — наголосили в компанії.

Від атак РФ захищена лише третина енергетики

Нагадаємо, в Україні захищено лише третину критично важливого обладнання на енергетичних підстанціях. Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк в етері телемарафону «Єдині новини», зазначивши, що такі масштаби захисту інфраструктури є недостатніми напередодні чергової зими повномасштабної війни.

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Попри те, що Україна має можливості для виробництва електроенергії, її передавання до Києва, а також центральних і східних областей ускладнене через пошкодження об’єктів та слабкий захист підстанцій.

У результаті обмежені можливості транспортування змушують диспетчерів балансувати систему й додатково знижувати генерацію атомних електростанцій.

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