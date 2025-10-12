ТСН у соціальних мережах

У Києві спіймали стрілка, який відкрив вогонь у барі: що йому загрожує

У Києві 30-річний чоловік влаштував стрілянину в барі на Новопечерських Липках після конфлікту через дівчину. Поліція затримала стрілка та повідомила про підозру у хуліганстві зі зброєю.

Поліція заарештувала зловмисника

Поліція заарештувала зловмисника / © Поліція Києва

У Києві поліцейські оголосили про підозру 30-річному чоловіку, який влаштував стрілянину в одному з барів на Новопечерських Липках минулими вихідними.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Інцидент стався на території приватного закладу у Печерському районі. За попередніми даними, конфлікт між двома компаніями відпочивальників виник через дівчину. Суперечка швидко переросла у штовханину, після чого один із чоловіків дістав травматичну зброю та зробив кілька хаотичних пострілів у бік опонентів.

Правоохоронці оперативно встановили особу стрілка та затримали його. Ним виявився 30-річний киянин. Під час обшуку за місцем проживання вилучили травматичний пістолет і набої.

Зловмиснику вже повідомлено про підозру у хуліганстві із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 КК України). Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Києві на Новопечерських Липках у одному з барів невідомий відкрив стрілянину по компанії відпочивальників.

За попередніми даними, постраждалих від куль не було, однак дівчина отримала удар стільцем. Відео інциденту швидко розповсюдилось у соцмережах.

Поліція тоді підтвердила факт стрілянини й повідомила, що стрільця затримали.

