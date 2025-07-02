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ТСН у соціальних мережах

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Стріляв у волонтерку: у Києві велосипедист помстився не тому авто

У Києві чоловік на велосипеді вистрілив у машину волонтерки з дитиною, переплутавши її з іншим автомобілем. Йому загрожує до 7 років ув’язнення.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
У Києві велосипедист обстріляв авто волонтерки

У Києві велосипедист обстріляв авто волонтерки. / © Київська міська прокуратура

У Києві затримали 46-річного велосипедиста, який відкрив вогонь по автомобілю волонтерки, у салоні якого перебувала жінка з дитиною. За даними Подільської окружної прокуратури, найближчим часом йому вручать підозру у хуліганстві із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 КК України).

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Зловмисника затримали у Києві. / © Київська міська прокуратура

Зловмисника затримали у Києві. / © Київська міська прокуратура

За попередніми даними, чоловік їхав на велосипеді Подільським районом столиці, коли один із білих автомобілів проїхав повз калюжу, обливши його водою. У відповідь велосипедист ударив авто рукою та почав переслідування.

Втім, наздогнав він не ту машину. Діставши пістолет, стрілець здійснив постріл у Ford, в якому їхала жінка-волонтерка з сином. Потім одразу поїхав із місця події. За словами потерпілої, між нею та чоловіком конфлікту не було, і причин для агресії вона не розуміє.

Поліція оперативно встановила особу зловмисника, вилучила зброю та затримала його. Нині готується повідомлення про підозру.

Вилучена зброя. / © Київська міська прокуратура

Вилучена зброя. / © Київська міська прокуратура

Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Досудове розслідування триває, його веде Подільське управління поліції.

Раніше повідомлялось, що Працівники ДБР передали одній з військових частин Збройних Сил України зброю та боєприпаси, які було виявлено в одному з гаражів Деснянського району Києва.

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