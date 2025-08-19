Реклама

Таким чином, дозвіл залишається чинним, а будівництво житлового комплексу на Осокорках визнане законним. Про це повідомляє «Апостроф».

Судове рішення стало підтвердженням позиції забудовника, який наголошує: проєкт ЖК H2O реалізується відповідно до чинної містобудівної документації. Концепція передбачає не лише житлову забудову, а й збереження зелених зон із подальшим облаштуванням рекреаційних просторів — парків, скверів, пішохідних алей та території вздовж водойм. За задумом, це дозволить поєднати сучасну урбаністику з комфортним та доступним природним середовищем.

Окремо суд зауважив, що ландшафтний парк «Екопарк Осокорки» формально так і не був створений: межі території не визначені, правовий статус не затверджено, до переліку природно-заповідного фонду її також не внесено. Тож ця ділянка не могла стати підставою для обмеження прав забудовника.

Реклама

Також колегія суддів підтвердила, що земельна ділянка площею 90,6379 га (кадастровий номер 8000000000:96:001:0008), передана ТОВ «Контактбудсервіс» на підставі договору оренди від 05.09.2005 року (зареєстрованого 08.09.2005 за №63-6-00282), не входить до складу жодного охоронюваного ландшафту з офіційно затвердженим режимом використання. Її цільове призначення ще у 2005 році було визначене рішенням Київради №774/3349 — для житлової та громадської забудови.

У коментарі «Апострофу» CEO Stolitsa Group Едуард Соколовський наголосив:

«Це рішення — важливе підтвердження законності наших дій. Ми діємо виключно в межах правового поля та неухильно виконуємо всі зобов’язання перед інвесторами і громадою. Будівництво триває, а нашим головним пріоритетом залишається створення сучасного житлового простору з урахуванням соціальної та екологічної відповідальності».

Згідно з проєктом, ЖК H2O включатиме 29 житлових будинків, а також низку соціальної інфраструктури: сім дитячих садків, дві школи та дитячу поліклініку. Судове рішення відкриває шлях для продовження реалізації цих планів.