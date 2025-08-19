- Дата публікації
-
- Кількість переглядів
- 121
- Час на прочитання
- 2 хв
Суд підтвердив чинність дозволу на будівництво ЖК Stolitsa Group на Осокорках - ЗМІ Актуально
Апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу девелопера Stolitsa Group та скасував рішення Волинського окружного адмінсуду, яке анулювало дозвіл на виконання будівельних робіт у столиці.
Таким чином, дозвіл залишається чинним, а будівництво житлового комплексу на Осокорках визнане законним. Про це повідомляє «Апостроф».
Судове рішення стало підтвердженням позиції забудовника, який наголошує: проєкт ЖК H2O реалізується відповідно до чинної містобудівної документації. Концепція передбачає не лише житлову забудову, а й збереження зелених зон із подальшим облаштуванням рекреаційних просторів — парків, скверів, пішохідних алей та території вздовж водойм. За задумом, це дозволить поєднати сучасну урбаністику з комфортним та доступним природним середовищем.
Окремо суд зауважив, що ландшафтний парк «Екопарк Осокорки» формально так і не був створений: межі території не визначені, правовий статус не затверджено, до переліку природно-заповідного фонду її також не внесено. Тож ця ділянка не могла стати підставою для обмеження прав забудовника.
Також колегія суддів підтвердила, що земельна ділянка площею 90,6379 га (кадастровий номер 8000000000:96:001:0008), передана ТОВ «Контактбудсервіс» на підставі договору оренди від 05.09.2005 року (зареєстрованого 08.09.2005 за №63-6-00282), не входить до складу жодного охоронюваного ландшафту з офіційно затвердженим режимом використання. Її цільове призначення ще у 2005 році було визначене рішенням Київради №774/3349 — для житлової та громадської забудови.
У коментарі «Апострофу» CEO Stolitsa Group Едуард Соколовський наголосив:
«Це рішення — важливе підтвердження законності наших дій. Ми діємо виключно в межах правового поля та неухильно виконуємо всі зобов’язання перед інвесторами і громадою. Будівництво триває, а нашим головним пріоритетом залишається створення сучасного житлового простору з урахуванням соціальної та екологічної відповідальності».
Згідно з проєктом, ЖК H2O включатиме 29 житлових будинків, а також низку соціальної інфраструктури: сім дитячих садків, дві школи та дитячу поліклініку. Судове рішення відкриває шлях для продовження реалізації цих планів.