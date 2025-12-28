- Дата публікації
Світло повертається до Києва: ДТЕК оновив інформацію про графіки відключень у столиці
Правий берег Києва переходить на стабілізаційні графіки, тоді як на Лівому березі через складну ситуацію з мережами продовжують діяти екстрені відключення.
Станом на 28 грудня ситуація з енергопостачанням у столиці залишається неоднорідною. Після масованої атаки енергетикам вдалося заживити всю критичну інфраструктуру столиці та повернути світло в оселі 748 000 родин. Правий берег повертається до прогнозованих графіків, а Лівий берег все ще працює в режимі аварійних обмежень.
Про це повідомили у ДТЕК.
Ситуація на Лівому березі
Тут обстановка залишається найскладнішою. Через пошкодження та перевантаження мереж продовжують застосовуватися екстрені відключення, графіки наразі не діють.
Графіки для Правого берега
Для мешканців правобережжя повертаються стабілізаційні відключення.
Для більшості черг розклад передбачає три періоди відключень протягом доби. Інтенсивність обмежень залежить від конкретної підгрупи, тому важливо уважно перевіряти свою чергу у наведених таблицях.
Години відсутності електроенергії для вашої черги дивіться на інфографіці нижче:
Нагадаємо, у Києві рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки. В ДСНС повідомили про двох загиблих та понад 30 постраждалих.