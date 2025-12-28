Світло повертається до Києва: ДТЕК оновив інформацію про графіки відключень у столиці

Відключення світла в Києві у неділю, 28 грудня / © unsplash.com

Станом на 28 грудня ситуація з енергопостачанням у столиці залишається неоднорідною. Після масованої атаки енергетикам вдалося заживити всю критичну інфраструктуру столиці та повернути світло в оселі 748 000 родин. Правий берег повертається до прогнозованих графіків, а Лівий берег все ще працює в режимі аварійних обмежень.

Про це повідомили у ДТЕК.

Ситуація на Лівому березі

Тут обстановка залишається найскладнішою. Через пошкодження та перевантаження мереж продовжують застосовуватися екстрені відключення, графіки наразі не діють.

Графіки для Правого берега

Для мешканців правобережжя повертаються стабілізаційні відключення.

Для більшості черг розклад передбачає три періоди відключень протягом доби. Інтенсивність обмежень залежить від конкретної підгрупи, тому важливо уважно перевіряти свою чергу у наведених таблицях.

Години відсутності електроенергії для вашої черги дивіться на інфографіці нижче:

Графік відключення світла у столиці 28 грудня / © ДТЕК

Нагадаємо, у Києві рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки. В ДСНС повідомили про двох загиблих та понад 30 постраждалих.