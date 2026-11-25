Архівне фото новорічної ялинки в Києві / © Getty Images

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У п’ятницю, 27 листопада, на Софійській площі в Києві розпочнуть встановлення головної новорічної ялинки України. Для її оформлення використають близько 3 тисяч хвойних гілок, а саме дерево сягатиме 18 метрів заввишки. Долучитися до підготовки святкової інсталяції запрошують усіх охочих.

Про це повідомляє телеканал «Київ 24» у Telegram.

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Якою буде головна ялинка України 2026 року

Цьогорічне оформлення матиме назву «Світло всередині». Організатори поки не розкривають усіх деталей декору, але зазначають, що святкова інсталяція буде стриманою. Урочисте засвічення головної ялинки запланували на 6 грудня — День святого Миколая.

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З огляду на ситуацію в енергосистемі гірлянди працюватимуть автономно — від генератора та акумуляторів. Святкове освітлення вмикатимуть до 22:00. Великого різдвяного ярмарку чи додаткових розважальних локацій біля ялинки не облаштовуватимуть. Поруч працюватиме лише одна точка з гарячими напоями.

Як долучитися до встановлення ялинки

Організатори запрошують киян і гостей столиці допомогти з підготовкою святкового дерева. Як повідомив «Суспыльному» Ігор Добруцький, президент компанії Folk Ukraine, яка організовує новорічні заходи в столиці, волонтерів чекатимуть 27 листопада на Софійській площі орієнтовно від 12:30 до 13:00. Їхнє завдання — допомогти зібрати та підготувати близько 3 тисяч хвойних гілок, які використають для оформлення 18-метрової конструкції.

Головну ялинку, як і в попередні роки, встановлюють коштом меценатів — гроші з міського бюджету на це не залучатимуть.

Як новорічна ялинка стала символом незламності

Минулого року кияни та гості столиці вперше могли самостійно долучитися до декорування головної ялинки країни, щоб створити святкову атмосферу попри війну. Штучне дерево заввишки 16 метрів прикрасили 4,5 тисячі іграшок, а натхненням для оформлення стали старовинні фрески Софії Київської.

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Питання святкової ілюмінації під час відключень електроенергії також викликало чимало обговорень. У ДТЕК пояснювали, що головна ялинка світилася коштом меценатів, а не завдяки додатковому навантаженню на енергосистему. Так само окремі торговельні центри використовували власні генератори та автономні системи живлення.

Для дітей і дорослих новорічна ялинка має значення, яке виходить за межі святкового декору. Лікар-психіатр Євген Скрипник назвав її символом продовження життя і стабільності, особливо важливим у час постійної тривоги. За його словами, родинам потрібні такі «острівці світла», навіть якщо святкування відбуваються тихо, без масових заходів.

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