Ситуація з водопостачанням у Києві: що потрібно знати мешканцям столиці

У Києві повністю відновили водопостачання після проведення ремонтних робіт.

Про це повідомили у Київводоканалі.

За інформацією підприємства, фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками завершили всі необхідні відновлювальні роботи. Наразі водопровідні об’єкти столиці працюють у штатному режимі, а подача води здійснюється в повному обсязі.

Водночас мешканців багатоповерхових будинків закликають враховувати особливості подачі води на верхні поверхи. Як пояснюють у Київводоканалі, вода туди надходить завдяки окремим підкачувальним насосам, робота яких залежить від наявності електроенергії.

У разі відсутності електропостачання ці насоси не працюватимуть, тому на останніх поверхах будинків води може не бути навіть тоді, коли в районі загалом водопостачання вже відновлено.

Комунальники радять киянам зважати на ці обставини та за можливості мати запас води.

Нагадаємо, у Києві через масований російський обстріл ситуація із електрикою та опаленням залишається складною. Наразі комунальні служби усувають наслідки російського терору. Дізнайтесь, коли у Києві з'являться тепло та електрика.