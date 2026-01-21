ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Кількість переглядів
289
Час на прочитання
1 хв

Ситуація з водопостачанням у Києві: що потрібно знати мешканцям столиці

Водопостачання у Києві відновили в повному обсязі після ремонтних робіт. У Київводоканалі пояснили, чому на верхніх поверхах багатоповерхівок вода може бути відсутня та від чого це залежить.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Водопостачання

Водопостачання / © pixabay.com

У Києві повністю відновили водопостачання після проведення ремонтних робіт.

Про це повідомили у Київводоканалі.

За інформацією підприємства, фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками завершили всі необхідні відновлювальні роботи. Наразі водопровідні об’єкти столиці працюють у штатному режимі, а подача води здійснюється в повному обсязі.

Водночас мешканців багатоповерхових будинків закликають враховувати особливості подачі води на верхні поверхи. Як пояснюють у Київводоканалі, вода туди надходить завдяки окремим підкачувальним насосам, робота яких залежить від наявності електроенергії.

У разі відсутності електропостачання ці насоси не працюватимуть, тому на останніх поверхах будинків води може не бути навіть тоді, коли в районі загалом водопостачання вже відновлено.

Комунальники радять киянам зважати на ці обставини та за можливості мати запас води.

Нагадаємо, у Києві через масований російський обстріл ситуація із електрикою та опаленням залишається складною. Наразі комунальні служби усувають наслідки російського терору. Дізнайтесь, коли у Києві з'являться тепло та електрика.

Дата публікації
Кількість переглядів
289
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie