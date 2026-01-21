- Дата публікації
-
- Кількість переглядів
- 289
- Час на прочитання
- 1 хв
Ситуація з водопостачанням у Києві: що потрібно знати мешканцям столиці
Водопостачання у Києві відновили в повному обсязі після ремонтних робіт. У Київводоканалі пояснили, чому на верхніх поверхах багатоповерхівок вода може бути відсутня та від чого це залежить.
У Києві повністю відновили водопостачання після проведення ремонтних робіт.
Про це повідомили у Київводоканалі.
За інформацією підприємства, фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками завершили всі необхідні відновлювальні роботи. Наразі водопровідні об’єкти столиці працюють у штатному режимі, а подача води здійснюється в повному обсязі.
Водночас мешканців багатоповерхових будинків закликають враховувати особливості подачі води на верхні поверхи. Як пояснюють у Київводоканалі, вода туди надходить завдяки окремим підкачувальним насосам, робота яких залежить від наявності електроенергії.
У разі відсутності електропостачання ці насоси не працюватимуть, тому на останніх поверхах будинків води може не бути навіть тоді, коли в районі загалом водопостачання вже відновлено.
Комунальники радять киянам зважати на ці обставини та за можливості мати запас води.
Нагадаємо, у Києві через масований російський обстріл ситуація із електрикою та опаленням залишається складною. Наразі комунальні служби усувають наслідки російського терору. Дізнайтесь, коли у Києві з'являться тепло та електрика.