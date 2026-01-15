Тепло є не в кожному домі: Кличко пояснив, де в Києві найскладніша ситуація

Віталій Кличко

Реклама

У Києві без опалення досі залишаються близько 300 багатоповерхових будинків. Комунальні служби працюють цілодобово, аби якнайшвидше відновити теплопостачання.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, на Правому березі ситуація з теплом уже більш стабільна, водночас на Лівому березі відновлювальні роботи просуваються складніше. Основна причина – серйозні проблеми з енергопостачанням, від якого напряму залежить робота тепломереж.

Реклама

“Енергетики працюють і вдень, і вночі, але, на жаль, Київ зараз змушений жити за екстреними графіками відключень світла”, – наголосив Кличко.

Раніше мер заявив, що напередодні масованої атаки РФ 9 січня він провів робочу зустріч із прем’єр-міністром України, під час якої попереджав про ризики масштабних пошкоджень критичної інфраструктури столиці та пропонував створити спільний штаб для реагування на надзвичайні ситуації. За словами Кличка, належної координації тоді не було.

Наразі в Києві та області діють жорсткі графіки відключень електроенергії – через пошкодження енергосистеми та зростання споживання внаслідок морозів. Загалом без опалення в столиці та регіоні залишаються близько пів тисячі багатоповерхівок.