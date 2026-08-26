Теракт мали транслювати онлайн: Росія намагалася вбити керівника оборонного підприємства

Служба безпеки України / © twitter/СБУ

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СБУ та Національна поліція повідомили, що запобігли теракту проти керівника одного з підприємств оборонно-промислового комплексу України на Київщині.

За даними спецслужби, замах готувала ФСБ Росії.

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Як стверджують у СБУ, посадовця планували вбити за допомогою вибухівки, яку закріпили під водійським сидінням його автомобіля.

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Правоохоронці завчасно виявили та знешкодили саморобний вибуховий пристрій. За даними СБУ, він містив 1 кг гексогену, що еквівалентно приблизно 2 кг тротилу.

Підозрюваний під час закладання бомби. / © Служба безпеки України

Підозрюваного затримали у Польщі

За версією слідства, підготовкою замаху займався 63-річний пенсіонер, який переїхав до столичного регіону з Луганської області.

У СБУ заявили, що у лютому цього року чоловіка завербували представники ФСБ через його сина, який виїхав з тимчасово окупованої території та нині перебуває у Росії.

За інструкціями російських кураторів підозрюваний нібито придбав два мобільні телефони та павербанк, а згодом забрав зі схрону інші компоненти для виготовлення вибухового пристрою.

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Телефон для активізації бомби. / © Служба безпеки України

© Служба безпеки України

За кілька днів до запланованого теракту він, за даними слідства, зібрав бомбу та прикріпив її до автомобіля. Навпроти машини також встановив замаскований телефон із павербанком, через який російська сторона могла отримувати онлайн-трансляцію та активувати вибухівку.

© Служба безпеки України

Після встановлення пристрою чоловік виїхав автобусом до Польщі. СБУ передала інформацію польським правоохоронцям, після чого підозрюваного затримали під час спроби виїхати до Росії транзитом через Білорусь.

Наразі українська сторона ініціювала його екстрадицію з Польщі.

Чоловікові заочно повідомили про підозру у закінченому замаху на терористичний акт за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України.

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Раніше ми повідомляли, що СБУ зірвала спробу ФСБ влаштувати масове вбивство українських військових на Харківщині. Російські агенти запросили захисників на фальшиву «благодійну вечірку», де планували отруїти їхні напої, а також підірвати 10-кілограмову саморобну бомбу. Правоохоронці затримали двох агентів ще до реалізації злочину та вилучили вибухівку й докази їхньої співпраці з російськими спецслужбами. Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення.

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