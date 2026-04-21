Теракт у Києві: поліцейський, який відступив під час атаки, пояснив свої дії — заява

Правоохоронець Михайло Дробницький / © ТСН

У Києві Печерський районний суд розглядає питання обрання запобіжного заходу двом патрульним, яких підозрюють у службовій недбалості під час теракту. Один з правоохоронців пояснив свої дії.

Його слова приводить кореспондент ТСН.ua, який перебуває на засіданні суда.

Правоохоронець Михайло Дробницький заявив, що опинився під прицільним вогнем озброєного нападника й змушений був шукати укриття.

«Вийшла людина з автоматом і почала вести по мені прицільний вогонь. Я почав відходити, тому що перебував на відкритій місцевості, щоб знайти укриття. Під час відходу по мені вели вогонь», — сказав він.

За його словами, після того як йому вдалося сховатися, він намагався виявити та знешкодити нападника.

«Мені дуже шкода, що так сталося, я щодня прокручую це в голові», — додав поліцейський.

Стрілянина у Києві — що відомо про дії поліції

Нагадаємо, 18 квітня в Києві стався теракт. Під час нападу озброєний чоловік відкрив вогонь по цивільних. У мережі згодом з’явилося відео, на якому видно, як двоє поліцейських залишають місце події, не надавши допомоги людям під обстрілом.

Президент Володимир Зеленський заявив про неминучість відповідальності для правоохоронців, які не виконали свої обов’язки під час атаки.

На час службового розслідування поліцейських відсторонили від виконання обов’язків, згодом їм оголосили підозру.

