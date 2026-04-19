Теракт у Києві: Зеленський анонсував перевірку патрульних і кадрові рішення

Після нападу в Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо бездіяльності патрульних, а розслідування обставин злочину та дій нападника ведуть кілька силових органів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді міністра внутрішніх справ.

«Щойно була доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка по розслідуванню всіх обставин нападу в Києві на людей та бездіяльності тих двох патрульних, які були на місці злочину, але не зупинили вбивцю, а самі втекли. Вже є кримінальне провадження щодо цього факту, і буде повна перевірка роботи патрульних – вони повинні були діяти в тих обставинах. ДБР займається цією справою», — заявив він.

За словами президента, розслідування нападу, а також перевірку стану нападника і законності отримання ним зброї ведуть Служба безпеки України та Національна поліція України. Очікуються кадрові рішення, а також перегляд протоколів реагування на подібні ситуації, системи відбору та навчання патрульних.

«Розслідування щодо нападу й перевірку всіх фактів щодо вбивці, його стану, отримання ним зброї ведуть разом Служба безпеки України та Національна поліція України. Міністр зробить кадрові висновки по всій вертикалі. Треба переглянути й протоколи реагування на такі ситуації, а також добору та навчання патрульних», — додав Зеленський.

Наразі у лікарнях перебувають вісім поранених, одна людина — у вкрай важкому стані. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці і у супермаркеті.

Зловмисника ліквідували під час штурму. За попередніми даними, ім’я підозрюваного — Дмитро Васильченков. Повідомляється, що він народився 21 квітня 1968 року в Москві.

Тим часом Мережею шириться відео, на якому видно втечу копів з місця стрілянини.

Згодом стало відомо, що на період перевірки та проведення службового розслідування співробітників поліції, яких звинувачують у втечі під час теракту у Києві, відсторонили від виконання службових обов’язків.