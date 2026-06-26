Тікав і ледь не збив пішоходів: у Києві жорстко затримали порушника, якого розшукував ТЦК (відео)

Поліцейські затримали порушника і доправили до ТЦК / © Національна поліція Києва

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У п’ятницю, 26 червня, у Дніпровському районі Києва патрульні поліцейські шляхом жорсткого блокування затримали водія мікроавтобуса Mercedes, який намагався втекти від правоохоронців після порушення ПДР. Окрім створення аварійних ситуацій на дорозі, чоловік виявився особою, що перебуває в офіційному розшуку ТЦК за ухилення від мобілізації.

Деталі затримання порушника повідомила пресслужба патрульної поліції Києва.

Втеча та небезпека для пішоходів

Події розпочалися в Печерському районі, де інспектори зупинили водія за недотримання правил дорожнього руху. Чоловік категорично відмовився показати водійське посвідчення, зачинився у своєму авто, а потім переїхав обмежувальний конус і стрімко покинув місце зупинки. Правоохоронці негайно розпочали переслідування, проте керманич ігнорував усі вимоги про зупинку.

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Патрульним вдалося заблокувати мікроавтобус-втікач лише в Дніпровському районі на бульварі Верховної Ради. Опинившись у пастці, водій спробував виїхати на тротуар, де в той момент рухалися пішоходи, чим створив пряму небезпеку для їхніх життів.

Силове затримання порушника

«Тож інспектори розбили скло автівки, затримали чоловіка із застосуванням спецзасобів відповідно до ст. 45 ЗУ „Про Національну поліцію“», — пояснили свої жорсткі дії правоохоронці.

На зухвалого керманича склали одразу сім адміністративних протоколів, серед яких злісна непокора, створення аварійної ситуації та вчинення ДТП. Оскільки фігурант перебував у розшуку як особа, що ухиляється від мобілізації, після поліцейського відділку його офіційно передали працівникам ТЦК та СП.

Дата публікації 18:33, 26.06.26 Кількість переглядів 31 Силова мобілізація у Києві: поліція розбила скло автівки, щоб затримати водія

Нагадаємо, днями на трасі Бориспіль–Дніпро сталася ДТП, яка забрала п’ять життів. Дві автівки зіткнулися лоб у лоб, коли водій однієї з них виконував небезпечний маневр.

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