Тільки закінчив 6 клас: у Києві попрощалися з підлітком, який загинув у ДТП на Караваєвих дачах

У Києві попрощалися з 12-річним Григорієм Глушичем, який загинув у смертельній ДТП / © ТСН

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У Києві попрощалися з 12-річним Григорієм Глушичем, який загинув у смертельній ДТП на Чоколівському бульварі. Прощання відбулося на подвір’ї Київської Вальдорфської школи "Софія", де навчався хлопчик.

Про загибель учня повідомили в навчальному закладі, передає кореспондент ТСН.ua.

Григорій загинув 5 червня внаслідок страшної аварії на Караваєвих дачах. Цього року хлопчик завершив навчання у 6 класі.

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"Родина нашої спільноти — родина Олександри, Олексія та Аліси втратила дитину. Це біль для всіх нас", — зазначили у школі.

Дата публікації 11:41, 10.06.26 Кількість переглядів 10 У Києві попрощалися з 12-річним Гришею, який загинув у ДТП на Караваєвих дачах

Резонансна ДТП в Києві — останні новини:

Смертельна аварія сталася ввечері 5 червня на Чоколівському бульварі в Солом’янському районі столиці. За даними правоохоронців, автомобіль Mercedes на великій швидкості влетів у підземний пішохідний перехід, де в той момент перебували люди.

На місці загинули четверо людей: 12-річний хлопчик, 47-річна вихователька дитсадка Ірина Лазарева та двоє поліцейських віком 21 і 23 роки. Ще троє людей дістали травми.

У Київській міській прокуратурі повідомляли, що водій є мешканцем Херсонської області. За попередніми даними, його неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості.

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Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький уточнював, що за водієм зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху, більшість із яких стосувалися перевищення швидкості. Лише протягом 2025 року він скоїв 18 порушень.

6 червня поліція Києва повідомила про затримання кермувальника. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей.

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