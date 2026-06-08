"Її любили діти": у страшній ДТП у Києві загинула працівниця дитсадка Ірина Лазарєва

Ірина Лазарєва / © Фото із соціальних мереж

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Унаслідок смертельної ДТП на Чоколівському бульварі в Києві загинула працівниця дитячого садка Ірина Лазарєва.

Про це повідомили у закладі, де вона працювала.

Трагедія сталася 5 червня 2026 року в районі Караваєвих дач. У дитсадку зазначили, що смерть Ірини Лазарєвої стала важкою втратою для всього колективу.

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"Ірина була доброю, щирою, чуйною людиною, яку поважали колеги та любили діти. Її передчасна смерть стала важкою втратою для всього нашого колективу", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про загиблу Ірину Лазарєву

Про Ірину Лазарєву також написала журналістка Наталія Березій, чия дитина ходила до садочка, де працювала загибла.

За її словами, Ірина була не просто працівницею дитсадка, а людиною, яка щодня дарувала дітям турботу, спокій і відчуття безпеки.

"Для когось вона — просто працівниця садочка. Для нас — людина, яка щодня вкладала в дітей тепло, спокій і турботу. Вона щиро любила малечу. І це було відчутно в усьому — в погляді, в голосі, в дрібницях", — написала Березій.

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Журналістка згадала, що віддала доньку до садочка у півтора року і дуже хвилювалася. За її словами, саме садочок став для родини "маленьким світом безпеки", а Ірина була важливою частиною цього світу.

Березій розповіла, що Ірина надсилала їй фото та відео дитини, підтримувала під час зустрічей і ставилася до малечі з особливою ніжністю.

"Обіймала мою дитину так, ніби це її власна дитина. Навіть коли ми перейшли в іншу групу — завжди раділа нам, пам’ятала, дарувала дрібні подарунки, просто щоб зробити дитині приємно", — зазначила вона.

За словами журналістки, у загиблої залишився син з особливими потребами, якого Ірина виховувала сама, а також літні батьки.

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"Я хочу, щоб про Ірину знали. Не як про "ще одну жертву". А як про людину, яка щодня вкладала дітей спати, витирала сльози, сміялася з ними, годувала, заспокоювала і дарувала їм відчуття, що вони в безпеці", — написала Березій.

Жахлива ДТП у Києві: що відомо

Вдень 5 червня у Києві на Чоколовському бульварі сталася резонансна аварія, в якій загинуло четверо людей, серед яких дитина, та троє постраждали. Легковик на великій швидкості влетів у підземний перехід.

У поліції Києва повідомили, що в цій ДТП загинуло двоє працівників Солом’янського управління поліції, які перебували на роботі. Жертвами аварії стали старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук і лейтенант поліції Денис Будченко. На згадку про правоохоронців опублікували їхні фото.

Серед жертв смертельної аварії — 12-річний Григорій Глушич. Він навчався у київській вальдорфській школі «Софія». Там розповіли, що хлопчик цьогоріч завершив навчання у 6 класі.

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Сам водій Павло Плешивцев також дістав травми, проте вони не становлять загрози його життю. Експертиза підтвердила, що на момент аварії він був тверезим.

За інформацією правоохоронних органів, чоловік системно порушував правила дорожнього руху. У його водійській кар’єрі зафіксовано 39 порушень ПДР, з них переважна частина — за перевищення швидкості. За даними прокуратури, чоловіка неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за швидку їзду. Крім того, він уже був учасником чотирьох аварій, дві з яких сталися цього року.

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