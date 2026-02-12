Трагедія на Київському морі: "дрифтера", який провалився під кригу, досі шукають

Рятувальники вже тиждень шукають водія, який провалився під кригу / © ДСНС

На Київщині вже тиждень шукають водія, який провалився під кригу на Київському морі біля села Лебедівка під час “дрифту” на автомобілі. Рятувальники ДСНС працюють у крижаній воді та за обмеженої видимості, оглядаючи водну акваторію метр за метром, проте поки що безрезультатно.

Про це повідомила пресслужба рятувальної служби.

За даними ДСНС, водолазний підрозділ щодня здійснює багаторазові занурення у надзвичайно складних умовах: низька температура води, слабка видимість і небезпека для життя рятувальників. Наразі фахівці обстежили близько 50 тисяч квадратних метрів водної поверхні, але жодних слідів людини або автомобіля поки не виявлено.

Як трапилася трагедія

Інцидент стався ще 2 лютого, проте правоохоронці отримали інформацію з певним запізненням. За попередніми даними, у салоні позашляховика перебувало двоє людей. Автомобіль пішов під кригу через те, що лід не витримав ваги машини. Ця подія сталася під час небезпечного катання на льоду.

Фахівці наголошують, що перебування на льоду Київського моря в будь-яких умовах є ризикованим. Лід особливо небезпечний після відлиг і там, де його товщина нестійка або неоднорідна. Масове скупчення людей і рух автомобілів підвищує ймовірність провалу, а відсутність укриттів робить ситуацію ще більш загрозливою, особливо під час повітряних тривог.

Основні правила безпеки на кризі

Раніше у ДСНС попередили про небезпеку масових розваг на кризі Київського моря. Рятувальники наголосили, що не можуть гарантувати безпеку перебування на кризі, особливо для водіїв транспортних засобів. ДСНС рекомендує:

Перевіряти товщину льоду палицею або спеціальним приладом.

Уникати тонкого льоду біля берегів, очерету або місць стоку.

Не виходити на лід уночі та обмежувати рух автомобілів.

Тримати дітей під наглядом.

Завжди мати можливість швидко потрапити у безпечне місце.

Лід вважається безпечним для пішоходів лише за товщини щонайменше 7 см.

Попри привабливість зимових розваг на Київському морі, такі експерименти можуть закінчитися трагедією. Рятувальники закликають громадян утримуватися від катання на льоду та не ризикувати життям заради розваг. Жодні емоції чи адреналін не варті людського життя.