Три тонни мертвої риби: на Київщині оголосили надзвичайну ситуацію

Мор риби (ілюстративне фото)

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У Борщагівській громаді Київської області зафіксували екологічну надзвичайну ситуацію через масову загибель риби у водоймах. За попередніми підрахунками, загинуло близько трьох тонн риби.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

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За його словами, напередодні місцеві служби виявили масовий мор риби в одній із водойм, а сьогодні аналогічну ситуацію зафіксували ще у двох.

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«За попередніми підрахунками, йдеться про загибель близько трьох тонн риби. На місцях фахівці відповідних служб відібрали необхідні проби води для з’ясування джерела забруднення», — зазначив Ткаченко.

Наразі експерти встановлюють причини події. Одна з попередніх версій — витік стічних вод під час ремонтних робіт на одному з об’єктів у Києві.

«Забруднення могло потрапити до водойм області через мережу зливової каналізації», — повідомив голова КОДА.

На час проведення необхідних заходів доступ до водойм обмежили. На місці працюють слідчо-оперативна група та комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Нагадаємо, раніше масову загибель риби виявили у річці Ірша в Радомишльській громаді поблизу міста Малин Коростенського району Житомирської області. Під час огляду водойми було підтверджено факт масової загибелі водних біоресурсів загальною кількістю 11 892 екземпляри.

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