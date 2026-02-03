Трипільська ТЕС пошкоджена — експерт розповів про реальні ризики для Києва

Трипільська ТЕС / © Вікіпедія

Російські атаки по енергетичній інфраструктурі Києва в умовах сильних морозів спрямовані на спробу відрізати столицю від атомної та теплової генерації. Попри пошкодження Трипільської ТЕС та інших об’єктів, енергосистема міста працює у штатному режимі, а загроза масштабного блекауту наразі значно зменшилась. Водночас Україні вже зараз потрібно готуватися до наступного опалювального сезону та модернізувати систему теплопостачання.

Про це в ефірі телеканалу Апостроф розповів енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

За його словами, однією з цілей атак були вузлові підстанції, що забезпечують зв’язок Києва з атомною генерацією, зокрема підстанція 750 кВ у районі Наливайківки, яка з’єднує столицю з Рівненською АЕС.

“Ворог хотів максимально відрізати Київ від атомної генерації, щоб ми замерзли, — але йому це не вдалося”, — підкреслив Ігнатьєв.

Експерт зазначив, що система працює стабільно, хоча окремі підстанції зазнали пошкоджень. Найскладніший період з електропостачанням очікується найближчими холодними днями, після чого навантаження зменшиться.

Ігнатьєв також повідомив, що теплова генерація столиці серйозно постраждала: пошкоджена Трипільська ТЕС та інші об’єкти генерації. Це, на його думку, створює можливість для перебудови системи електро- та теплопостачання на більш децентралізовану модель з розподіленою генерацією, модульними котельнями та окремими тепловими районами.

За словами експерта, до наступного опалювального сезону Україні потрібно готувати когенераційні установки, модульні котельні та планувати поділ міста на окремі теплові райони. Навесні ситуація покращиться завдяки погодним умовам, але окремі обмеження можливі через масштаб руйнувань. Влітку, ймовірно, доведеться дотримуватися графіків відключень через ремонти та дефіцит теплової генерації.

Нічний наліт Х-22 “Буря” на ТЕС

Монітори зафіксували нічний рух крилатих ракет Х-22 “Буря” в бік Трипільської ТЕС о 6:53 3 лютого. Вже за кілька хвилин були вибухи на об’єкті, а згодом — ще дві ракети та три групи крилатих ракет на Трипілля. Повітряні Сили ЗСУ підтвердили курс ракет на Трипільську ТЕС о 6:57.

Ігнатьєв наголосив, що українська енергосистема вже адаптована до атак, і ймовірність масштабного блекауту значно менша, ніж раніше, проте країна мусить розвивати децентралізовану генерацію та підвищувати стійкість енергосистеми.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що у ніч проти 3 лютого РФ здійснила масовану атаку по енергосистемі восьми областей України. Ворог цілеспрямовано бив по ТЕЦ і ТЕС у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали в режимі обігріву житлових районів. Через удари в умовах екстремальних морозів до -25°C без тепла залишилися сотні тисяч сімей.